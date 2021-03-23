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Пандемия коронавируса ,  
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РФПИ сообщил о регистрации вакцины «Спутник V» во Вьетнаме

Министерство здравоохранения Вьетнама зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили РБК в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Препарат зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

«Одобрение вакцины во Вьетнаме, который входит в число стран с наибольшим количеством населения в Юго-Восточной Азии, позволит обеспечить защиту здоровья людей и приблизить отмену коронавирусных ограничений», — отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Таким образом, «Спутник V» одобрили к применению в 56 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек, указали в РФПИ. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российская вакцина занимает второе место в мире.

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Фото:Михаил Метцель / ТАСС

«Спутник V» был разработан Центром имени Н.Ф.Гамалеи. Вакцину зарегистрировали в России в августе 2020 года. По данным медицинского журнала Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%.

Первой зарубежной страной, одобрившей российскую вакцину, стала Белоруссия. Позже «Спутник V» зарегистрировали в Аргентине, Венесуэле, Мексике, ОАЭ, Казахстане, Иране, Черногории, Египте, Иордании, Армении и других государствах. Среди стран Евросоюза препарат одобрили только Венгрия и Словакия.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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