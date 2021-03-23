РФПИ сообщил о регистрации вакцины «Спутник V» во Вьетнаме

Министерство здравоохранения Вьетнама зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили РБК в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Препарат зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

«Одобрение вакцины во Вьетнаме, который входит в число стран с наибольшим количеством населения в Юго-Восточной Азии, позволит обеспечить защиту здоровья людей и приблизить отмену коронавирусных ограничений», — отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Таким образом, «Спутник V» одобрили к применению в 56 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек, указали в РФПИ. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российская вакцина занимает второе место в мире.