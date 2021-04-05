Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 76,61 (+0,53) Инвестиции, 13:13
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 90 (+0,4) Инвестиции, 13:13
Навальный рассказал о заболевших туберкулезом в колонии Политика, 19:05 Боксер Лебедев назвал умершего комментатора Гендлина «профессором» Спорт, 19:04 Капитализация рынка криптовалют впервые превысила $2 трлн Крипто, 18:57 Путин подписал поправки в закон о незаконном обороте наркотиков Общество, 18:55 Twitter продлили ограничения, совет Маска «Роскосмосу». Главное за день Общество, 18:52 Gucci и другие люксовые бренды выпустят собственные NFT Крипто, 18:49 Как бизнесу обезопасить себя при расчетах с контрагентами РБК и Сбер, 18:46 Экс-чемпион мира назвал голос Гендлина «номером один в боксе» Спорт, 18:40 Флагманский электрокар Mercedes сможет проехать 770 км без подзарядки Авто, 18:20 «Обвала не будет». Что ждет криптоинвесторов в апреле Крипто, 18:20 Парки на месте свалок: примеры работы с отходами со всего мира Зеленая экономика, 18:20 Министр обороны Украины назвал страну восточным форпостом НАТО Политика, 18:19 Фонд вместо смс: как финансируют долгосрочные проекты социальной медицины РБК и Фонд Потанина, 18:17 Путин обсудил с главой компартии Вьетнама поставки «Спутника V» Политика, 18:16
Дело Навального ,  
0 

Навальный рассказал о заболевших туберкулезом в колонии

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Instagram Алексея Навального от его имени опубликован новый пост, в котором говорится, что у оппозиционера сильный кашель и температура 38,1 °С, а в его отряде три человека госпитализированы с туберкулезом.

«Цитирую официальные данные с сегодняшнего замера температуры: «Навальный А.А., сильный кашель, температура 38,1», — говорится в сообщении. Оппозиционер добавил, что не доверяет тюремным врачам, но не откажется от визита частного доктора за собственный счет.

Омбудсмен передала ФСИН обращение правозащитников о медпомощи Навальному
Политика
Татьяна Москалькова

«В отряде 15 человек, то есть 20% численности болеет, это сильно выше эпидемиологического порога», — написал Навальный. Он также указал на антисанитарию, туберкулез, отсутствие лекарств и плохое питание в месте своего заключения. При этом оппозиционер добавил, что продолжит голодовку.

РБК направил запрос в пресс-службу УФСИН по Владимирской области.

2 февраля суд на выездном заседании заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше»: ФСИН настаивала, что оппозиционер неоднократно нарушал правила условного заключения, а после выписки из берлинской клиники не приходил отмечаться. В Берлине он проходил лечение после попытки отравления. Решением суда его отправили на два года и восемь месяцев в колонию ИК-2 «Покров» во Владимирской области.

24 марта адвокат Навального Ольга Михайлова сказала, что в колонии у него начались проблемы со здоровьем, в том числе боли в спине. На следующий день защитник указала, что нога у оппозиционера стала «практически недееспособной». Навальный требует пригласить ему врача и выдать лекарства. По его словам, сделать это ему не разрешили. Из-за этого оппозиционер объявил 31 марта голодовку.

Читайте на РБК Pro
Марк Мэнсон — РБК Pro: «Миллениалам надо попрощаться со своими мечтами» Как в России ужесточили контроль за уходом от налогов Медитация для тех, кто не медитирует Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз

Во ФСИН, в свою очередь, указали, что всю необходимую медицинскую помощь оппозиционер уже получает. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент страны Владимир Путин будет готов обсудить объявленную Навальным голодовку, только если эту тему поднимет уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.


 

Алексей Навальный колония туберкулез ФСИН
Материалы по теме
ФСИН ответила на обращение Хаматовой и Ахеджаковой по Навальному
Политика
Штаб Навального в Ярославле сообщил об обысках у сотрудников
Политика
Навальный повторно подал иск к Пескову
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter