Навальный рассказал о заболевших туберкулезом в колонии

Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Instagram Алексея Навального от его имени опубликован новый пост, в котором говорится, что у оппозиционера сильный кашель и температура 38,1 °С, а в его отряде три человека госпитализированы с туберкулезом.

«Цитирую официальные данные с сегодняшнего замера температуры: «Навальный А.А., сильный кашель, температура 38,1», — говорится в сообщении. Оппозиционер добавил, что не доверяет тюремным врачам, но не откажется от визита частного доктора за собственный счет.

«В отряде 15 человек, то есть 20% численности болеет, это сильно выше эпидемиологического порога», — написал Навальный. Он также указал на антисанитарию, туберкулез, отсутствие лекарств и плохое питание в месте своего заключения. При этом оппозиционер добавил, что продолжит голодовку.

РБК направил запрос в пресс-службу УФСИН по Владимирской области.