Омбудсмен передала ФСИН обращение правозащитников о медпомощи Навальному

Татьяна Москалькова (Фото: council.gov.ru / Global Look Press)

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова передала главе ФСИН Александру Калашникову обращение представителей гражданского общества и адвокатов оппозиционера Алексея Навального, в котором они просят освободить политика. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на омбудсмена.

«Ко мне поступил ряд обращений от адвокатов Навального и других граждан по вопросу об оказании ему медицинской помощи. <...> Я направила письмо на имя директора ФСИН с просьбой их рассмотреть», — сказала Москалькова.

Она добавила, что обеспечение заключенных правом на качественную медпомощь в пенитенциарных учреждениях — один из приоритетов деятельности уполномоченного по правам человека. По словам Москальковой, у нее налажен конструктивный диалог с ФСИН.

Омбудсмен добавила, что в прошлом году получила 1 035 обращений по вопросам медобеспечения, что составило пятую часть всех просьб, направленных из мест заключения.

2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный в рамках дела «Ив Роше», решение по которому было вынесено в 2014 году. Его этапировали в колонию ИК-2 «Покров» во Владимирской области.