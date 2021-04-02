Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 76,07 (+0,27) Инвестиции, 12:59
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 89,59 (+0,64) Инвестиции, 12:59
Минск сообщил о крайне насыщенном разговоре Путина и Лукашенко Общество, 19:19 Смертность с COVID-19 в России в феврале сократилась на треть Экономика, 19:06 Суд арестовал задержанного накануне главу департамента Минпромторга Общество, 19:00 Криптовалютная транзакция Visa и NFT от Хабиба. Главные события недели Крипто, 18:57 ЦСКА через 10 дней после назначения заявил Олича в качестве тренера Спорт, 18:57 Омбудсмен передала ФСИН обращение правозащитников о медпомощи Навальному Политика, 18:36 Что будет с рынком криптовалют в выходные. Три мнения Крипто, 18:35 В Киеве сообщили о почти часовом первом разговоре Байдена и Зеленского Политика, 18:35 Кинотеатр «Художественный» в Москве после реставрации. Фоторепортаж Город, 18:26  Культурные события апреля: куда пойти в Москве Стиль, 18:25 Спикер украинской делегации в контактной группе назвал болезнь хуже COVID Политика, 18:20 Ethereum обновил исторический максимум стоимости Крипто, 18:16 Импорт без оглядки на рубль: как хеджировать валютные риски РБК и Банк «Открытие», 18:15 Geely представила самый большой кроссовер на базе Volvo Авто, 18:12
Дело Навального ,  
0 

Омбудсмен передала ФСИН обращение правозащитников о медпомощи Навальному

Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: council.gov.ru / Global Look Press)

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова передала главе ФСИН Александру Калашникову обращение представителей гражданского общества и адвокатов оппозиционера Алексея Навального, в котором они просят освободить политика. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на омбудсмена.

«Ко мне поступил ряд обращений от адвокатов Навального и других граждан по вопросу об оказании ему медицинской помощи. <...> Я направила письмо на имя директора ФСИН с просьбой их рассмотреть», — сказала Москалькова.

Она добавила, что обеспечение заключенных правом на качественную медпомощь в пенитенциарных учреждениях — один из приоритетов деятельности уполномоченного по правам человека. По словам Москальковой, у нее налажен конструктивный диалог с ФСИН.

Омбудсмен добавила, что в прошлом году получила 1 035 обращений по вопросам медобеспечения, что составило пятую часть всех просьб, направленных из мест заключения.

2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный в рамках дела «Ив Роше», решение по которому было вынесено в 2014 году. Его этапировали в колонию ИК-2 «Покров» во Владимирской области.

ФСИН ответила на обращение Хаматовой и Ахеджаковой по Навальному
Политика
Алексей Навальный

24 марта адвокат Навального Ольга Михайлова заявила о проблемах со здоровьем у оппозиционера. По ее словам, у Навального начались боли в спине, развивается болезнь позвоночника. На следующий день защитник указала, что у политика стала «практически недееспособной» нога. Позже Навальный подтвердил это в своем Instagram.

Оппозиционер направил главе ФСИН Калашникову и генпрокурору Игорю Краснову письмо, в котором просил проверить действия сотрудников службы исполнения наказаний. Политик обвинил работников колонии в отказе ему от медпомощи.

Кроме того, оппозиционер обвинил администрацию учреждения в применении к нему пыток бессонницей. По словам Навального, его будят восемь раз за ночь и снимают это на камеру, считая склонным к побегу. 31 марта из-за отказа в медпомощи оппозиционер объявил голодовку.

При этом в управлении ФСИН по Владимирской области сообщили, что вся необходимая медицинская помощь Навальному оказывается. Кроме того, там указали, что ночную проверку помещений сотрудники колонии проводят таким образом, чтобы не препятствовать отдыху осужденных.

Алексей Навальный ФСИН правозащитники Татьяна Москалькова
Материалы по теме
Соратники сообщили о потере Навальным в колонии 8 кг веса
Политика
Штаб Навального в Ярославле сообщил об обысках у сотрудников
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном Донбасс и Навального
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter