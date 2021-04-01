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Дело Навального ,  
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В Кремле назвали условие обсуждения Путиным темы Навального

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент Владимир Путин может обсудить объявленную оппозиционером Алексеем Навальным голодовку, если эту тему поднимет уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Если что-то будет говориться со стороны омбудсмена, то эта тема будет затронута. Это не является вопросом на повестке дня главы государства», — пояснил Песков, отвечая на вопрос, может ли президент обсудить ситуацию с Навальным на встрече с Москальковой.

Также Песков отказался комментировать объявленную Навальным голодовку.

Навальный объявил голодовку
Политика
Алексей Навальный

В конце марта оппозиционер пожаловался на сильные боли в спине и рассказал, что его нога «потеряла чувствительность». В управлении ФСИН по Владимирской области в ответ на это заявляли, что врачи осматривали Навального 24 марта и оценили его состояние как «удовлетворительное».

Позднее Навальный обратился к генпрокурору Игорю Краснову и директору ФСИН Александру Калашникову с требованием, чтобы руководство колонии допустило к нему доцента Сеченовского университета Алексея Баринова и разрешило принять передачу с назначенными им медикаментами.

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После жалоб оппозиционера навестили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области. Глава ОНК Вячеслав Куликов рассказывал, что в ходе беседы Навальный рассказал о боли в ноге и попросил оказать содействие в получении уколов «Диклофенака» для снятия болевого синдрома. «При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было», — отмечал Куликов.

В среду, 31 марта, Навальный заявил о непредоставлении ему медицинской помощи в колонии и объявил голодовку. В свою очередь, в УФСИН по Владимирской области заявили, что Навальному оказывается вся необходимая медицинская помощь «в соответствии с его текущими медицинскими показаниями.

Навального задержали в середине января сразу после возвращения в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение после отравления. ФСИН обвинила его в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и потребовала заменить ему условный срок на реальный. В начале февраля Симоновский суд удовлетворил требование ФСИН. По решению суда оппозиционер проведет в колонии два года и восемь месяцев.

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