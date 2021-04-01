В Кремле назвали условие обсуждения Путиным темы Навального

Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент Владимир Путин может обсудить объявленную оппозиционером Алексеем Навальным голодовку, если эту тему поднимет уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Если что-то будет говориться со стороны омбудсмена, то эта тема будет затронута. Это не является вопросом на повестке дня главы государства», — пояснил Песков, отвечая на вопрос, может ли президент обсудить ситуацию с Навальным на встрече с Москальковой.

Также Песков отказался комментировать объявленную Навальным голодовку.

В конце марта оппозиционер пожаловался на сильные боли в спине и рассказал, что его нога «потеряла чувствительность». В управлении ФСИН по Владимирской области в ответ на это заявляли, что врачи осматривали Навального 24 марта и оценили его состояние как «удовлетворительное».