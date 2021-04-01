В Кремле назвали условие обсуждения Путиным темы Навального
Президент Владимир Путин может обсудить объявленную оппозиционером Алексеем Навальным голодовку, если эту тему поднимет уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Если что-то будет говориться со стороны омбудсмена, то эта тема будет затронута. Это не является вопросом на повестке дня главы государства», — пояснил Песков, отвечая на вопрос, может ли президент обсудить ситуацию с Навальным на встрече с Москальковой.
Также Песков отказался комментировать объявленную Навальным голодовку.
В конце марта оппозиционер пожаловался на сильные боли в спине и рассказал, что его нога «потеряла чувствительность». В управлении ФСИН по Владимирской области в ответ на это заявляли, что врачи осматривали Навального 24 марта и оценили его состояние как «удовлетворительное».