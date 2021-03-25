Адвокат рассказала о состоянии Навального в колонии

Навального уже в течение нескольких недель мучают боли, однако ранее он запрещал о них говорить, рассказала его адвокат Ольга Михайлова. В колонии ему сделали МРТ, но диагноз не сообщили и лечат «Ибупрофеном», добавила она

Ольга Михайлова (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Адвокат Ольга Михайлова, посетившая Алексея Навального в колонии в Покрове, оценила состояние здоровья своего подзащитного как «крайне неблагополучное». Слова адвоката приводит телеканал «Дождь».

По словам Михайловой, Навальный «испытывает сильные боли в спине, в правой ноге».

«Вчера его возили в гражданскую больницу и провели МРТ, диагноз не сообщили и не сказали, какое лечение применять. Состояние здоровья, на мой взгляд, крайне неблагополучное — он испытывает сильные боли в спине и правой ноге, голень отнимается, нога практически недееспособна», — сказала Михайлова. По словам адвоката, приглашенного врача к Навальному не пускают, рекомендованные лекарства передать не разрешают, диагноз и результаты обследования до сих пор неизвестны.

Она добавила, что боли Навального мучают в течение четырех недель, однако он «запрещал об этом рассказывать». В качестве лекарств Навальному дают «Ибупрофен» в таблетках и в виде мази, ему делали МРТ, но диагноз не сообщили, добавляет юрист.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу УФСИН по Владимирской области, пресс-бюро ФСИН России.