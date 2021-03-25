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Дело Навального ,  
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Адвокат рассказала о состоянии Навального в колонии

Навального уже в течение нескольких недель мучают боли, однако ранее он запрещал о них говорить, рассказала его адвокат Ольга Михайлова. В колонии ему сделали МРТ, но диагноз не сообщили и лечат «Ибупрофеном», добавила она
Ольга Михайлова
Ольга Михайлова (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Адвокат Ольга Михайлова, посетившая Алексея Навального в колонии в Покрове, оценила состояние здоровья своего подзащитного как «крайне неблагополучное». Слова адвоката приводит телеканал «Дождь».

По словам Михайловой, Навальный «испытывает сильные боли в спине, в правой ноге».

«Вчера его возили в гражданскую больницу и провели МРТ, диагноз не сообщили и не сказали, какое лечение применять. Состояние здоровья, на мой взгляд, крайне неблагополучное — он испытывает сильные боли в спине и правой ноге, голень отнимается, нога практически недееспособна», — сказала Михайлова. По словам адвоката, приглашенного врача к Навальному не пускают, рекомендованные лекарства передать не разрешают, диагноз и результаты обследования до сих пор неизвестны.

Она добавила, что боли Навального мучают в течение четырех недель, однако он «запрещал об этом рассказывать». В качестве лекарств Навальному дают «Ибупрофен» в таблетках и в виде мази, ему делали МРТ, но диагноз не сообщили, добавляет юрист.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу УФСИН по Владимирской области, пресс-бюро ФСИН России.

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Чулпан Хаматова

Ранее ФСИН, комментируя заявления адвокатов, назвала состояние Навального стабильным и удовлетворительным. По данным ведомства, 24 марта оппозиционера и других осужденных обследовали врачи.

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Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что состояние здоровья Навального «действительно вызывает опасения». К оппозиционеру, который находится в колонии № 2 в Покрове, второй день не пускают адвокатов. Его соратники предполагают, что он находится в тюремной больнице.

Соратник Навального Леонид Волков подтвердил, что к осужденному главе ФБК второй не пускают адвокатов. Когда к Навальному не пускали адвокатов 24-го марта, Волков заявил, что он находится в больнице. «Как мы и предполагали, Навальный в больнице, и поэтому вчера адвокатов не пустили и врали им про «режимные мероприятия», и с ним происходит что-то очень нехорошее», — написал он.

Навального задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение после отравления. ФСИН потребовала заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за того, что оппозиционер не отмечался после выписки из немецкой клиники. 2 февраля Симоновский суд ходатайство удовлетворил, отправив Навального в колонию на два года и восемь месяцев. 20 февраля Мосгорсуд сократил этот срок на полтора месяца.
 

Авторы
Мария Бондаренко, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
При участии
Евгения Лебедева
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