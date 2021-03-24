Адвокат заявила о проблемах со здоровьем у Навального

Ольга Михайлова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

У Алексея Навального, который отбывает срок в колонии во Владимирской области, наблюдаются проблемы со здоровьем. Об этом РБК заявила его адвокат Ольга Михайлова.

»У Алексея развивается болезнь позвоночника — у него сильно болела спина. В пятницу (19 марта) его осмотрел невролог, который был привезен ФСИНом. Но ему не сказали ни диагноз, ни какое необходимо лечение», — сообщила адвокат оппозиционера.

По ее словам, в понедельник, 22 марта, Навальному принесли две таблетки ибупрофена, сообщив, что их ему назначил врач. «Вчера у него был адвокат. Алексей сказал, что у него сильные боли в позвоночнике и ноге, нога начала отниматься. Это может быть связано и с условиями транспортировки — эта проблема у него началась в СИЗО, и со скованностью движений, он мало ходит, мало двигается. Может быть, это связано с отравлением, мы не знаем. Еще это очень тревожно, потому что нас сегодня к нему не пустили», — рассказала адвокат.

РБК направил запрос в пресс-службу УФСИН по Владимирской области.

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