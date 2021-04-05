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Пандемия коронавируса ,  
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Более 230 тыс. доз вакцины «Вектора» направили в 40 регионов России

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В 40 российских регионов направили более 230 тыс. комплектов вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» производства центра «Вектор». Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«5 апреля более 230 тыс. комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» направлены в более чем 40 субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре указали, что этих доз будет достаточно для вакцинации примерно четверти миллиона человек.

Поставками препарата занимается холдинг «Нацимбио», входящий в структуру госкорпорации «Ростех».

Роспотребнадзор рассказал о трех линиях защиты вакцины «ЭпиВакКорона»
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

О регистрации «ЭпиВакКороны» президент Владимир Путин заявил в середине октября прошлого года. Этот препарат стал вторым одобренным в России. Первым был «Спутник V» от Центра им. Н.Ф. Гамалеи. Но в то время как «Спутник V» — векторная вакцина, созданная на основе аденовируса, «ЭпиВакКорона» — пептидная, то есть сделана из трех наиболее устойчивых к мутациям частей генома COVID-19.

При этом в Роспотребнадзоре указывали, что препарат формирует меньшее разнообразие антител. Из-за этого антитела после прививки «ЭпиВакКороной» могут обнаружить не все тест-системы.

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В январе этого года Роспотребнадзор заявлял о 100-процентной эффективности вакцины. К такому выводу в ведомстве пришли после проведения первой и второй фаз испытаний. К 17 марта в гражданский оборот ввели 186 150 доз этого препарата. 1 апреля Федеральная антимонопольная служба вдвое снизила отпускную цену «ЭпиВакКороны». Стоимость пачки уменьшилась до 4210,10 руб. вместо 9541,05 руб.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 8,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом. В двух регионах — Ненецком и Чукотском автономных округах — новых случаев не выявили вообще.

Кроме того, за сутки вылечились от коронавируса 7052 человека, умерли 343. Общее число заболевших за весь период пандемии в России к 5 апреля составило 4,58 млн. В стране зафиксировано 100 717 летальных исходов, 4,2 млн человек выздоровели.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
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<20 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

ЭпиВакКорона Вектор вакцина регионы России
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