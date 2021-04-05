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Дело Навального ,  
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Любовь Соболь удалили из зала суда из-за видеосъемки

Любовь Соболь
Любовь Соболь (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом) Любовь Соболь удалили из зала судебного заседания, так как она пыталась вести съемку, сообщил РБК ее адвокат Владимир Воронин.

Судья потребовал убрать камеру, аргументировав это тем, что разрешения на съемку у Соболь нет. Кроме того, он указал, что съемку ведет сам суд. В ответ оппозиционер назвала действия судьи грубым нарушением права на защиту.

«Мне понятно, что вы сейчас грубо нарушаете мое право на защиту, на гласный и открытый процесс. С десяти утра мы тут, велась запись, но вас это не беспокоило — а потом подошла сотрудница, и началось», — сказала юрист ФБК.

Позднее Соболь заявила об отказе от услуг своего адвоката Воронина. Воронин, в свою очередь, попросил отложить заседание из-за необходимости составления письменного отказа.

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Любовь Соболь

В декабре против Соболь завели уголовное дело по статье о незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица (ст. 139 УК). Дело возбудили после того, как она пришла к дому Константина Кудрявцева — фигуранта расследования Bellingcat, The Insider и CNN об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

В феврале ей предъявили обвинение в рамках заведенного дела. Первое заседание по делу должно было состояться еще в начале марта, но его отложили из-за жалобы прокурора: он указал на техническую ошибку мирового судьи при назначении заседания.

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Против Соболь возбуждено еще одно уголовное дело. Ее обвинили в подстрекательстве к нарушению установленных в Москве санитарно-эпидемиологических правил, создавшем угрозу массового заболевания людей. Речь идет о проведении митингов в поддержку Навального 23 и 31 января. По мнению правоохранительных органов, в акциях протеста участвовали люди, зараженные COVID-19.

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