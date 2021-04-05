Любовь Соболь удалили из зала суда из-за видеосъемки

Любовь Соболь (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом) Любовь Соболь удалили из зала судебного заседания, так как она пыталась вести съемку, сообщил РБК ее адвокат Владимир Воронин.

Судья потребовал убрать камеру, аргументировав это тем, что разрешения на съемку у Соболь нет. Кроме того, он указал, что съемку ведет сам суд. В ответ оппозиционер назвала действия судьи грубым нарушением права на защиту.

«Мне понятно, что вы сейчас грубо нарушаете мое право на защиту, на гласный и открытый процесс. С десяти утра мы тут, велась запись, но вас это не беспокоило — а потом подошла сотрудница, и началось», — сказала юрист ФБК.

Позднее Соболь заявила об отказе от услуг своего адвоката Воронина. Воронин, в свою очередь, попросил отложить заседание из-за необходимости составления письменного отказа.