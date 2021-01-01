Фото: SobolLubov / Twitter

Сотрудницу «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь задержали в Москве. Об этом она сообщила в Twitter во время прямой трансляции.

Ранее она сообщала, что находится рядом с домом Константина Кудрявцева, одного из фигурантов расследования Bellingcat, The Insider и CNN об отравлении Навального. По словам Соболь, задерживали сотрудники полиции по заявлению Кудрявцева о попытке проникновения в жилое помещение.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Во вторник, 21 декабря, Алексей Навальный заявил, что ему удалось связаться по телефону с упомянутым в расследовании CNN, The Insider и Bellingcat Константином Кудрявцевым. В разговоре со своим собеседником Навальный представился помощником секретаря Совета безопасности и экс-директора ФСБ Николая Патрушева,. В ходе этого разговора собеседник Навального говорит об «обработке» внутренней поверхности его нижнего белья, «чтобы не было следов там, ничего такого». В ответ на вопрос, почему тот все-таки выжил, собеседник Навального говорит: «Вот видите, стечение обстоятельств… Это тот самый такой вот плохой фактор, который в нашей работе, да, может быть». По его мнению, это связано с действиями врачей скорой помощи и экстренной посадкой самолета.