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Отравление Навального ,  
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Любовь Соболь задержали в Москве

Фото: SobolLubov / Twitter
Фото: SobolLubov / Twitter

Сотрудницу «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь задержали в Москве. Об этом она сообщила в Twitter во время прямой трансляции.

Ранее она сообщала, что находится рядом с домом Константина Кудрявцева, одного из фигурантов расследования Bellingcat, The Insider и CNN об отравлении Навального. По словам Соболь, задерживали сотрудники полиции по заявлению Кудрявцева о попытке проникновения в жилое помещение.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Навальный заявил о разговоре с фигурантом расследования об отравлении
Политика
Алексей Навальный

Во вторник, 21 декабря, Алексей Навальный заявил, что ему удалось связаться по телефону с упомянутым в расследовании CNN, The Insider и Bellingcat Константином Кудрявцевым. В разговоре со своим собеседником Навальный представился помощником секретаря Совета безопасности и экс-директора ФСБ Николая Патрушева,. В ходе этого разговора собеседник Навального говорит об «обработке» внутренней поверхности его нижнего белья, «чтобы не было следов там, ничего такого». В ответ на вопрос, почему тот все-таки выжил, собеседник Навального говорит: «Вот видите, стечение обстоятельств… Это тот самый такой вот плохой фактор, который в нашей работе, да, может быть». По его мнению, это связано с действиями врачей скорой помощи и экстренной посадкой самолета.

Самочувствие Навального ухудшилось утром 20 августа на борту самолета, который летел из Томска в Москву. Командир корабля экстренно приземлил лайнер в Омске, где политика поместили в отделение токсикореанимации городской больницы. В медицинском учреждении Навальный впал в кому, его состояние оценивалось как тяжелое. В ночь на 22 августа Навального перевезли на лечение в немецкую клинику «Шарите». 19 сентября оппозиционера выписали.

По данным немецких экспертов, в анализах Навального были найдены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Врачи из омской больницы, где он провел два дня перед отправкой в Германию, не согласились с выводами берлинских коллег. Российские врачи, передерживаются мнения о том, что причиной ухудшения самочувствия оппозиционера могли стать нарушение углеводного обмена и сопутствующий хронический панкреатит.

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