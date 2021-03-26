Соболь разрешили ходить в церковь и провожать ребенка в школу

«В понедельник я подал еще одно, аналогичное предыдущему, ходатайство, на которое нам дали отказ. Я подал, и нам его частично удовлетворили. Из удовлетворенных просьб — водить ребенка в школу и забирать его из школы, церковь и приезд нотариуса — возможность оформить все документы у нотариуса», — рассказал РБК Воронин. Он отметил, что следствие разрешило то, что «и так по-хорошему нам нельзя было запрещать».
«Как минимум Любовь — мать, и она должна водить своего ребенка в школу. Поэтому запрещать это достаточно странно, точно так же, как встречаться с нотариусом или ходить в церковь», — сказал Воронин. Он добавил, что в основной просьбе было отказано — речь идет о прогулках для Соболь в пределах своего и соседних районов.
«Также мы просили пользоваться в присутствии сотрудника ФСИН интернетом, порталом госуслуг, чтобы можно было оплачивать налоги и штрафы. В этом нам отказали, поэтому мы в любом случае будем обжаловать этот отказ и добиваться того, чтобы разрешили прогулки», — заключил он.
РБК обратился за комментарием в Следственный комитет.
19 марта Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста Соболь до 23 июня.
Соболь проходит по так называемому санитарному делу, которое возбудили против соратников Навального после несогласованного митинга в его поддержку по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Ее подозревают в призывах к участию в мероприятии, которое, по мнению следствия, проводилось с нарушением санитарных норм. Акция протеста прошла 23 января.
После несогласованных акций протеста в России возбудили уголовные дела против организаторов и участников митингов. В частности, заведены дела по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), ч. 2 ст. 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего), ч. 3 ст. 212 УК (призывы к массовым беспорядкам), ч. 1 ст. 267 УК (умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры) и ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).