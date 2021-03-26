Соболь разрешили ходить в церковь и провожать ребенка в школу

Любовь Соболь (Фото: sobollubov / Instagram)

Находящейся под домашним арестом Любови Соболь (юрист ФБК, организация признана в России иностранным агентом) разрешили выходить из дома. Об этом говорится в сообщении, появившемся на странице Соболь в Instagram.

После смягчения условий домашнего ареста Соболь сможет ходить в церковь, а также провожать ребенка в школу и забирать его оттуда.

«Два месяца подряд Любовь ограничивали в этом, следователи давали отказ на письменные ходатайства. На этой неделе ходатайство Любови Соболь было частично удовлетворено», — говорится в сообщении.

При этом выходить из дома для прогулок с семилетней дочерью Соболь по-прежнему запрещено.

В воскресенье, 21 марта, адвокат Соболь Владимир Воронин сообщил, что та вопреки запрету следователя побывала на службе в церкви Троицы Живоначальной в Старых Черемушках рядом с ее домом. После возвращения домой Соболь дала объяснения представителю управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).