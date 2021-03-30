Пандемия коронавируса , 30 мар, 03:14
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Канада приостановила использование вакцины AstraZeneca
Канада приостановила использование вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca для людей в возрасте до 55 лет из-за риска образования тромбов, сообщило AP.
«С учетом потенциальных рисков существует значительная неопределенность касательно пользы от вакцинирования AstraZeneca взрослых людей в возрасте до 55 лет», — заявила заместитель председателя Национального консультативного комитета по иммунизации Шелли Дикс.
По словам доктора Джосс Реймер из целевой группы во внедрению вакцины в канадской провинции Манитобе, вероятность тромбоза у привившихся препаратом AstraZeneca составляет 1 к 100 тыс. Ранее предполагалось, что этот побочный эффект наблюдается в одном из миллиона случаев.
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