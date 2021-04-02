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Политика ,  
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ФБР напомнило о розыске обвиненного в шпионаже бывшего топ-менеджера ОДК

Александр Коршунов
Александр Коршунов (Фото: aviacenter.org)

ФБР в Twitter напомнило о розыске гражданина России Александра Коршунова, которого американские власти в 2019 году обвинили в хищении технологий General Electric.

Спецслужба выложила фотографию подозреваемого россиянина с подписью:

«Александр Юрьевич Коршунов, обвиняемый в сговоре с целью незаконного получения коммерческой тайны у американской авиационной корпорации в пользу России. Если у вас есть информация о Коршунове, свяжитесь с офисом ФБР или ближайшим посольством, либо консульством США».

В сообщении ФБР о розыске Коршунов назван сотрудником Службы внешней разведки. РБК направил запрос в пресс-бюро СВР.

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Коршунов был директором по развитию бизнеса в Объединенной двигательной корпорации (ОДК), входящей в «Ростех». В сентябре 2019 года его задержали в Италии по требованию США. Коршунова обвинили в хищении интеллектуальной собственности и документации многоотраслевой корпорации General Electric. Эти данные якобы должны были быть использованы для создания авиационного двигателя ПД-14 для российских среднемагистральных самолетов МС-21.

В ноябре 2019 года Коршунова обвинили в мошенничестве российские власти. Басманный суд Москвы арестовал его. В декабре того же года Россия попросила о выдаче топ-менеджера. Летом прошлого года Италия удовлетворила требование России.

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22 марта генпрокурор Игорь Краснов направил письмо президенту Владимиру Путину с просьбой передать Генпрокуратуре полномочия представлять интересы России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), а также других международных судах и арбитражах. Мотивируя свою просьбу, он привел пример Коршунова как случай «вызволения из зарубежных тюрем» российских граждан. Путин одобрил предложение Краснова.

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