ФБР напомнило о розыске обвиненного в шпионаже бывшего топ-менеджера ОДК

Александр Коршунов (Фото: aviacenter.org)

ФБР в Twitter напомнило о розыске гражданина России Александра Коршунова, которого американские власти в 2019 году обвинили в хищении технологий General Electric.

Спецслужба выложила фотографию подозреваемого россиянина с подписью:

«Александр Юрьевич Коршунов, обвиняемый в сговоре с целью незаконного получения коммерческой тайны у американской авиационной корпорации в пользу России. Если у вас есть информация о Коршунове, свяжитесь с офисом ФБР или ближайшим посольством, либо консульством США».

В сообщении ФБР о розыске Коршунов назван сотрудником Службы внешней разведки. РБК направил запрос в пресс-бюро СВР.