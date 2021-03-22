Путин согласился передать Генпрокуратуре функции представителя в ЕСПЧ

Генпрокурор Игорь Краснов попросил передать его ведомству функцию по представлению интересов России в ЕСПЧ, объяснив это «юридической агрессией» Украины, WADA и Ходорковского. Путин оставил на письме резолюцию «согласен»

Игорь Краснов и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Генпрокурор Игорь Краснов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой передать Генпрокуратуре полномочия по представлению интересов России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах и арбитражах. Копия письма Краснова с резолюцией Путина «согласен» есть в распоряжении РБК; его подлинность подтвердил источник, близкий к Генпрокуратуре.

Сейчас функции представителя России в ЕСПЧ выполняет заместитель министра юстиции. С 2017 года эту должность занимает Михаил Гальперин.

В своем письме от 17 марта Краснов указывает, что поправки в Конституцию повысили статус прокурора. «На общем фоне понижения уровня сотрудничества европейских государств с Российской Федерацией и в целом непростыми взаимоотношениями с партнерами по Совету Европы место прокуратуры Российской Федерации в системе координат этой организации по-прежнему высоко, о чем свидетельствует предстоящая в июле 2021 года в Санкт-Петербурге конференция руководителей прокуратур европейских государств», — писал Краснов.

Он добавил, что, выполняя функции, связанные с выдачей и взаимной помощью по уголовным делам, прокуратура находится «на острие взаимодействия с зарубежными партнерами по самым непростым вопросам защиты граждан Российской Федерации, преследуемым в иностранных государствах».

В пример Краснов привел случаи «вызволения из зарубежных тюрем» экс-главы Минатома Евгения Адамова и топ-менеджера ОДК Александра Коршунова. Оба они были задержаны в Европе по запросам США: Адамов в 2005 году обвинялся в хищении средств, Коршунов в 2019 году — в шпионаже. В обоих случаях российские власти возбудили в отношении них уголовные дела, чтобы добиться их выдачи на родину, а не в США.