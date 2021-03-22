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Путин согласился передать Генпрокуратуре функции представителя в ЕСПЧ

Генпрокурор Игорь Краснов попросил передать его ведомству функцию по представлению интересов России в ЕСПЧ, объяснив это «юридической агрессией» Украины, WADA и Ходорковского. Путин оставил на письме резолюцию «согласен»
Игорь Краснов и Владимир Путин (слева направо)
Игорь Краснов и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Генпрокурор Игорь Краснов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой передать Генпрокуратуре полномочия по представлению интересов России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах и арбитражах. Копия письма Краснова с резолюцией Путина «согласен» есть в распоряжении РБК; его подлинность подтвердил источник, близкий к Генпрокуратуре.

Сейчас функции представителя России в ЕСПЧ выполняет заместитель министра юстиции. С 2017 года эту должность занимает Михаил Гальперин.

В своем письме от 17 марта Краснов указывает, что поправки в Конституцию повысили статус прокурора. «На общем фоне понижения уровня сотрудничества европейских государств с Российской Федерацией и в целом непростыми взаимоотношениями с партнерами по Совету Европы место прокуратуры Российской Федерации в системе координат этой организации по-прежнему высоко, о чем свидетельствует предстоящая в июле 2021 года в Санкт-Петербурге конференция руководителей прокуратур европейских государств», — писал Краснов.

Он добавил, что, выполняя функции, связанные с выдачей и взаимной помощью по уголовным делам, прокуратура находится «на острие взаимодействия с зарубежными партнерами по самым непростым вопросам защиты граждан Российской Федерации, преследуемым в иностранных государствах».

В пример Краснов привел случаи «вызволения из зарубежных тюрем» экс-главы Минатома Евгения Адамова и топ-менеджера ОДК Александра Коршунова. Оба они были задержаны в Европе по запросам США: Адамов в 2005 году обвинялся в хищении средств, Коршунов в 2019 году — в шпионаже. В обоих случаях российские власти возбудили в отношении них уголовные дела, чтобы добиться их выдачи на родину, а не в США.

«Ситуация с защитой интересов Российской Федерации, российских граждан и организаций остается сложной. Продолжается так называемая юридическая агрессия против нашего государства, развязанная прежде всего российскими и иностранными предпринимателями (Сергеем Пугачевым, Михаилом Ходорковским, Леонидом Невзлиным, Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым и другими), а также отдельными государствами», — говорится в письме. «Со ссылкой на события на юго-востоке Украины против России поданы индивидуальные и межгосударственные жалобы в ЕСПЧ. По-прежнему непростая ситуация сохраняется в связи с расследованиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в адрес российских спортсменов и организаций и введенными в связи с этим санкциями. Сложившаяся ситуация требует безотлагательных мер», — полагает Краснов.

По его мнению, прокуратура «обладает всем инструментарием для наиболее эффективного обеспечения защиты государства, российских граждан и организаций в международных и зарубежных судебных процессах». Так, она может истребовать материалы уголовных дел в судах и следственных органах, запрашивать сведения, составляющие банковскую и налоговую тайну.

Сочетание полномочий прокурора и представителя интересов России в ЕСПЧ «позволит вмешиваться и устранять нарушение прав гражданина на всех этапах рассмотрения жалобы против России, а по необходимости и примириться с ним», — считает генпрокурор. Он ссылается на аналогичный опыт таких государств, как Албания, Исландия, Испания, Кипр, Мальта, Норвегия, Португалия и Словения.

Краснов считает, что финансовое и кадровое обеспечение этих изменений возможно путем передачи в Генпрокуратуру соответствующих отделов Минюста и бюджетных ассигнований, выделенных на их работу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РБК, что он пока такого письма не видел.

РБК направил запросы в пресс-службы Генпрокуратуры и Минюста.

Авторы
Дмитрий Серков, Маргарита Алехина
При участии
Полина Химшиашвили
ЕСПЧ Генпрокуратура Минюст
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