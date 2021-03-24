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Пригожин потребовал от ФБР удалить предложение $250 тыс. за данные о нем

Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бизнесмен Евгений Пригожин направил письменное обращение директору Федерального бюро расследований США (ФБР) с требованием удалить с сайта ведомства предложение о вознаграждении в размере $250 тыс. за предоставление информации, которая поможет его арестовать. Об этом сообщила пресс-служба его компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».

В «Конкорде» объяснили это тем, что предложение ФБР «является не только нарушением международных принципов прав человека, но и нарушением российского и американского законодательства».

Так, в компании отметили, что в прошлом году Интерпол официально признал обвинения против бизнесмена не уголовно-правовыми, а политически мотивированными.

Пригожин увидел в розыске ФБР угрозу своего похищения
Общество
Евгений Пригожин

Помимо этого, в русской версии своего объявления ФБР «умышленно исказило суть предъявленного обвинения, заявив о совершении Евгением Викторовичем мошеннических действий против США», говорится в сообщении. В то же время обвинительный акт спецпрокурора США Роберта Мюллера говорит об участии Пригожина «в совершенно ином выдуманном преступлении — «сговоре с целью обмана США», которое даже не предусмотрено уголовным законодательством США», указали в компании.

В феврале ФБР назвала Пригожина в числе 13 россиян, которые объявлены в розыск за вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Ведомство предложило вознаграждение в размере до $250 тыс. за сведения, которые помогут заключить бизнесмена под стражу.

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Бизнесмен в ответ заявил, что в ФБР «устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена», чтобы «не получить по башке».

Также Пригожин подал жалобу в Следственный комитет России. Он заявил, что действия ФБР, которое объявило вознаграждение за информацию о нем, можно приравнивать к организации попытки похищения человека.

В марте прошлого года суд округа Колумбия согласился с решением Министерства юстиции США о снятии обвинения с компании Пригожина Concord Management and Consulting и ее дочерней структуры Concord Catering, которых власти США подозревали в финансировании вмешательства в выборы. Поводом для этого стали опасения прокурора по поводу возможного раскрытия в ходе судебного процесса средств и методов, применяемых американскими правоохранительными органами в работе, а также источников их информации. Пригожин с декабря 2016 года находится под санкциями США.

Евгений Пригожин ФБР Конкорд
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Пригожин увидел в розыске ФБР угрозу своего похищения
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Пригожин заявил о готовности заплатить ФБР $250 тыс. за материалы о себе
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