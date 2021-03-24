Пригожин потребовал от ФБР удалить предложение $250 тыс. за данные о нем

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бизнесмен Евгений Пригожин направил письменное обращение директору Федерального бюро расследований США (ФБР) с требованием удалить с сайта ведомства предложение о вознаграждении в размере $250 тыс. за предоставление информации, которая поможет его арестовать. Об этом сообщила пресс-служба его компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».

В «Конкорде» объяснили это тем, что предложение ФБР «является не только нарушением международных принципов прав человека, но и нарушением российского и американского законодательства».

Так, в компании отметили, что в прошлом году Интерпол официально признал обвинения против бизнесмена не уголовно-правовыми, а политически мотивированными.

Помимо этого, в русской версии своего объявления ФБР «умышленно исказило суть предъявленного обвинения, заявив о совершении Евгением Викторовичем мошеннических действий против США», говорится в сообщении. В то же время обвинительный акт спецпрокурора США Роберта Мюллера говорит об участии Пригожина «в совершенно ином выдуманном преступлении — «сговоре с целью обмана США», которое даже не предусмотрено уголовным законодательством США», указали в компании.