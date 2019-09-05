Топ-менеджера двигателестроительной корпорации задержали по запросу США

По данным источника РБК, речь идет о директоре по развитию бизнеса Объединенной авиастроительной корпорации Александре Коршунове. Его заподозрили в экономическом шпионаже, пишет «Фонтанка»

Сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») задержали по запросу США. Об этом говорится в сообщении «Ростеха», поступившем в РБК.

Впервые о задержании специалиста ОДК сообщил журналист Сергей Брилев. Он упомянул об этом на Восточно-экономическом форуме во Владивостоке, напомнив президенту Владимиру Путину о задержании российских граждан по запросам США в третьих странах. В ответ на это президент заявил, что обвинения выдвинуты «в отношении конкретного лица, которое занимается двигателестроением», «с намеками на то, что он занимался там кражей каких-то там секретов».

О каком именно сотруднике идет речь, в «Ростехе» не уточнили. «Мы разбираемся в ситуации. Для этого задействованы дипломатические каналы, ведется работа по линии посольства и представительства корпорации», — заявила госкорпорация.

«Мы подтверждаем факт задержания за рубежом своего сотрудника, — сообщили РБК в пресс-службе ОДК. — Уверены, что он не причастен к какой-либо противоправной деятельности. Корпорация будет делать все, чтобы защитить его интересы».

РБК направил запрос в Минюст США.