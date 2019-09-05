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Доллар/Рубль ₽65 (-1,53%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 580 (+19,81%) прогноз Ренессанс Капитал к 14.08.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
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Топ-менеджера двигателестроительной корпорации задержали по запросу США
По данным источника РБК, речь идет о директоре по развитию бизнеса Объединенной авиастроительной корпорации Александре Коршунове. Его заподозрили в экономическом шпионаже, пишет «Фонтанка»

Сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») задержали по запросу США. Об этом говорится в сообщении «Ростеха», поступившем в РБК.

Впервые о задержании специалиста ОДК сообщил журналист Сергей Брилев. Он упомянул об этом на Восточно-экономическом форуме во Владивостоке, напомнив президенту Владимиру Путину о задержании российских граждан по запросам США в третьих странах. В ответ на это президент заявил, что обвинения выдвинуты «в отношении конкретного лица, которое занимается двигателестроением», «с намеками на то, что он занимался там кражей каких-то там секретов». 

О каком именно сотруднике идет речь, в «Ростехе» не уточнили. «Мы разбираемся в ситуации. Для этого задействованы дипломатические каналы, ведется работа по линии посольства и представительства корпорации», — заявила госкорпорация.

«Мы подтверждаем факт задержания за рубежом своего сотрудника, — сообщили РБК в пресс-службе ОДК. — Уверены, что он не причастен к какой-либо противоправной деятельности. Корпорация будет делать все, чтобы защитить его интересы».

РБК направил запрос в Минюст США.

Источник РБК в корпорации сообщил, что сотрудник, о котором идет речь — это директор по развитию бизнеса корпорации Александр Коршунов, его задержали 30 августа.

О задержании Коршунова также пишет «Фонтанка». По данным газеты, это произошло 3 сентября в аэропорту Неаполя, куда он прилетел из Москвы. Коршунова заподозрили в экономическом шпионаже в период работы директором по маркетингу и продажам ОДК, сообщает издание. В посольстве России в Италии РБК не смогли оперативно прокомментировать задержание сотрудника ОДК.

Материал дополняется.

Авторы: Инна Сидоркова, Наталия Анисимова
При участии: Александр Атасунцев, Евгений Пудовкин
Теги: «Ростех»
РБК
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