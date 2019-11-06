Суд заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова

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Басманный суд Москвы заочно арестовал находящегося в международном розыске директора по развитию бизнеса АО «Объединенная двигателестроительная компания» (ОДК) Александра Коршунова по обвинению в мошенничестве, передает корреспондент РБК.

Данная мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России. Коршунова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4, ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Коршунов работал во входящей в «Ростех» ОДК с 2009 года, директором по развитию бизнеса он стал в 2018 году.

В сентябре стало известно, что его задержали в Италии по запросу США. Госдепартамент потребовал от Италии экстрадировать Коршунова, российское посольство выразило протест и потребовало объяснить причины задержания.