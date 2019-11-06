Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 63,59 (+0,34) Quote, 12:42
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 70,43 (+0,01) Quote, 12:42
Эффект масштаба Нетология-групп: почему надо ставить недостижимые цели РБК Стиль и Henderson, 14:44 В Кремле объяснили слова Путина о бакалавриате и магистратуре Общество, 14:41 Сечин заявил о возможности увеличить дивиденды «Роснефти» из-за прибыли Бизнес, 14:38 В агентстве АКРА второй раз за год сменился гендиректор Финансы, 14:36 Суд заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова Общество, 14:33 Ретро и 1200 сил: самый безумный тюнинг из Лас-Вегаса Авто, 14:32 Резидентам «русских офшоров» будет легче спрятать своих владельцев Pro, 14:29 И чувствовать спешит: о чем говорит фильм «Верность» Стиль, 14:23 Екатерина Шатилова — о недоимке по НДС при дроблении бизнеса Партнерский материал, 14:14 Регионам отказали в праве издавать «абстрактные запреты» на митинги Общество, 14:09 В Минприроды прокомментировали увольнение куратора мусорной реформы Общество, 13:57 Акции нефтяников Chesapeake рухнули на 18%. Компания близка к дефолту Quote, 13:56 Le Parisien сообщила о госпитализации актрисы Катрин Денев Общество, 13:53 Кремль ответил на данные о запросе общества на перемены Общество, 13:53
Общество ,  
0 
Суд заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Басманный суд Москвы заочно арестовал находящегося в международном розыске директора по развитию бизнеса АО «Объединенная двигателестроительная компания» (ОДК) Александра Коршунова по обвинению в мошенничестве, передает корреспондент РБК.

Данная мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России. Коршунова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4, ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Коршунов работал во входящей в «Ростех» ОДК с 2009 года, директором по развитию бизнеса он стал в 2018 году.

Политика
Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК

В сентябре стало известно, что его задержали в Италии по запросу США. Госдепартамент потребовал от Италии экстрадировать Коршунова, российское посольство выразило протест и потребовало объяснить причины задержания.

По версии американского Минюста, топ-менеджер ОДК вступил в сговор с гражданином Италии Паоло Бьянки с целью кражи коммерческой тайны у GE Aviation, «дочки» General Electric. В 2013 году GE Avitation приобрела у итальянской Avio S.p.A, в которой работал Бьянки, бизнес получил название Avieo Aero.

Следствие считает, что от лица Коршунова Бьянки нанимал действующих и бывших сотрудников Avio Aero для проведения консультаций, связанных с редукторами для реактивных двигателей.

Теги: «ОДК», заочный арест
Материалы по теме
Минюст США сообщил о задержании итальянца из дела топ-менеджера ОДК
Общество
Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter