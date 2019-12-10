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Общество ,  
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Россия попросила Италию выдать обвиняемого в хищении топ-менеджера
В России задержанного в Италии директора по развитию Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова обвиняют в хищении. Выдачи добиваются также власти США, обвиняющие Коршунова в промышленном шпионаже
Александр Коршунов (Фото: Александр Коршунов \ Facebook)

В отношении задержанного в Италии директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова инициирован процесс экстрадиции в Россию, говорится в сообщении Следственного комитета (СК).

Выдачи Коршунова добиваются также власти США, по запросу которых тот был задержан 5 сентября. По версии американского минюста, топ-менеджер ОДК, сговорившись с гражданином Италии Паоло Бьянки, пытался похитить секретные данные у GE Aviation, «дочки» многоотраслевой корпорации General Electric.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Москва считает безосновательными обвинения США в адрес Коршунова.

6 ноября Басманный суд Москвы заочно арестовал Коршунова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Объявление в международный розыск говорит о том, что Россия заинтересована в экстрадиции топ-менеджера на родину, заявил «РИА Новости» итальянский адвокат Коршунова Джандоменико Кайяцца.

По версии СК, в 2009–2014 года Коршунов, используя свое служебное положение, похитил казенные средства, выделенные на проект по созданию авиадвигателя ПД-14, на общую сумму более 7 млн руб.

«Преступная схема была реализована путем заключения дочерним предприятием убыточного соглашения с итальянской компанией AERNOVA S.R.L. о проведении экспертизы технического проекта одного из агрегатов ПД-14 и его последующей оплаты российским предприятием», — отмечается в сообщении СК.

Ранее в России уже возбуждались дела в отношении россиян, выдачи которых из третьих стран требовали власти США.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ОДК, Следственный комитет, Италия
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