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Политика ,  
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В Раде обвинили Россию в проблемах электроэнергетики на Украине

Фото: Mykola Miakshykov / Ukrinform / ZUMA / ТАСС
Фото: Mykola Miakshykov / Ukrinform / ZUMA / ТАСС

Россия разрушает энергетическую систему Украины за счет продажи электричества по заниженным ценам, заявил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в эфире телеканала «Рада».

По словам Волынца, Россия продает электроэнергию на рынок Украины почти вдвое дешевле, чем для собственного населения в Подмосковье и на своей границе.

«Это гибридная энергетическая война, для того чтобы окончательно остановить, уже уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки и остановки блоков тепловых электростанций», — сказал депутат (цитата по Politeka).

РБК направил запрос в Минэнерго и МИД России.

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В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон «О рынке электрической энергии», запретив импорт электричества из России на договорной основе. При этом от отметил, что запрет может быть снят «во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины».

В начале февраля Украина возобновила импорт российской энергетики. Вскоре после этого произошла вынужденная остановка блока Добротворской теплоэлектростанции во Львовской области и Ладыжинской ТЭС. Также неисправность была обнаружена на Запорожской ТЭС, где был отключен энергоблок.

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Позже глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Украина в краткосрочной перспективе не будет испытывать проблем с импортом электроэнергетики из России и Белоруссии. В то же время он добавил, что страна сможет обходиться без российского и белорусского электричества, когда энергосистема Украины присоединится к европейской.

Украина электроэнергетика Рада
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