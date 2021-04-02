В Раде обвинили Россию в проблемах электроэнергетики на Украине

Фото: Mykola Miakshykov / Ukrinform / ZUMA / ТАСС

Россия разрушает энергетическую систему Украины за счет продажи электричества по заниженным ценам, заявил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в эфире телеканала «Рада».

По словам Волынца, Россия продает электроэнергию на рынок Украины почти вдвое дешевле, чем для собственного населения в Подмосковье и на своей границе.

«Это гибридная энергетическая война, для того чтобы окончательно остановить, уже уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки и остановки блоков тепловых электростанций», — сказал депутат (цитата по Politeka).

РБК направил запрос в Минэнерго и МИД России.