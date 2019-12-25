Политика , 25 дек, 17:57
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Зеленский подписал запрещающий импорт электроэнергии из России закон
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки к закону «О рынке электрической энергии», устанавливающие запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Об этом сообщается на сайте президента Украины.
В сообщении также говорится, что кабинет министров имеет право отменить этот запрет «во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины».
В начале октября Россия возобновила поставки электричества на Украину после четырехлетнего перерыва. Это произошло после того, как Верховная рада разрешила импортировать электроэнергию из России и Белоруссии по двусторонним договорам. По данным источника РБК, Украину вынудили вернуться к импорту проблемы с углем для ТЭС.