Зеленский подписал запрещающий импорт электроэнергии из России закон

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки к закону «О рынке электрической энергии», устанавливающие запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

В сообщении также говорится, что кабинет министров имеет право отменить этот запрет «во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины».

В начале октября Россия возобновила поставки электричества на Украину после четырехлетнего перерыва. Это произошло после того, как Верховная рада разрешила импортировать электроэнергию из России и Белоруссии по двусторонним договорам. По данным источника РБК, Украину вынудили вернуться к импорту проблемы с углем для ТЭС.

