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Украина ожидает поставок российской электроэнергии без ограничений

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Украина в краткосрочной перспективе не будет испытывать проблем с импортом электроэнергетики из России и Белоруссии заявил на форуме «Украина-30. Платежки» глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Трансляцию вел YouTube-канал In time Ukraine.

«В сегодняшней ситуации, когда у нас есть 13 неожиданным образом неисправных блоков электростанций, когда у нас фактически нулевой склад угля на большинстве электростанций, говорить, что тот импорт, который сейчас поступает в энергосистему, — лишний, ненужный с точки зрения физического балансирования энергосистемы, некорректно», — сказал Кудрицкий.

Глава «Укрэнерго» ожидает изменения ситуации после марта-апреля за счет ремонта станций, наращивания выработки энергии и введения в эксплуатацию возобновляемых источников. По его словам, Украина сможет обходиться без российского и белорусского электричества, когда энергосистема страны присоединится к европейской энергосистеме.

«Вопрос импорта из этих стран, его необходимости, его уместности вообще не будет стоять на повестке дня — просто физически [отказаться от импорта] будет невозможно. В краткосрочной перспективе подтверждаю, что до конца отопительного сезона мы действительно не ожидаем никаких технических ограничений импорта, а в долгосрочной — мы должны отсоединиться от энергосистемы стран СНГ, и присоединиться к европейской, и при необходимости брать импорт оттуда», — обещал Кудрицкий.

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В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России, оставив возможность возобновить поставки в случае чрезвычайной ситуации. Премьер-министр страны назвал это событие историческим.

В начале февраля Украина вновь возобновила импорт российской энергетики. 6 февраля произошла вынужденная остановка блока Добротворской теплоэлектростанции во Львовской области и Ладыжинской ТЭС. До этого, 5 февраля, неисправность была обнаружена на Запорожской ТЭС, где был отключен энергоблок.

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