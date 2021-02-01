Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 75,51 (-0,75) Инвестиции, 13:31
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 91,54 (-0,75) Инвестиции, 13:31
В связи с бумом на фондовом рынке Путин вспомнил обманутых дольщиков Финансы, 15:07 Как понять, где заканчивается стресс и начинается выгорание РБК и HP, 15:06 Клуб НХЛ исключил из состава американца после конфликта с россиянином Спорт, 15:05 Владельцы «Муз ТВ» и Hero Wars создадут бизнес с оценкой $1,9 млрд Технологии и медиа, 15:01 Экс-совладелец Балтийского банка объяснил свое задержание во Франции Финансы, 14:55 «Газпром-медиа» объявил о расторжении договора с «Триколором» Бизнес, 14:54 Honda опубликовала новые фото HR-V следующего поколения Авто, 14:52 Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище Общество, 14:52 В Башкирии задержали министра строительства Политика, 14:46 Курс биткоина вырос на $800 после интервью Илона Маска Крипто, 14:43 На какие деньги существуют музеи, библиотеки и культурные проекты РБК и Фонд Потанина, 14:37 Украина возобновила импорт электроэнергии из России Политика, 14:34 Путин поручил разработать требования к работе иностранных IT-компаний Общество, 14:29 «Вашингтон» в концовке матча НБА за 8 секунд отыграл 5 очков и победил Спорт, 14:25
Политика ,  
0 

Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Объем поставок составляет около 200 МВт·ч, в начале января на Украину также был возобновлен импорт электричества из Белоруссии
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Украина возобновила импорт электроэнергии из России, свидетельствуют данные на сайте компании-оператора энергосистемы «Укрэнерго».

Объем поставок сейчас составляет около 200 МВт·ч, следует из опубликованной компанией инфографики.

В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон «О рынке электрической энергии», запретив импорт электричества из России на договорной основе. Он отметил, что запрет может быть снят «во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины». Глава российского Минэнерго Александр Новак назвал решение Киева неконструктивным, так как оно «не добавляет оптимизма» населению и бизнесу.

Путин поручил актуализировать схему размещения объектов электроэнергетики
Общество
Фото:Global Look Press

Тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что к 2023 году украинская энергосистема должна присоединиться к европейской сети, для чего ее нужно будет отключить от российской и белорусской.

В апреле прошлого года Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг прекратила импорт электроэнергии из России и Белоруссии, но 16 декабря 2020 года постановление регулятора было отменено. 31 декабря истекли полномочия комиссии ограничивать доступную пропускную способность, распределяющуюся на суточных и месячных аукционах, в отношении Белоруссии и России.

В начале января Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии. Сейчас объем поставок оттуда составляет 420 МВт.

Читайте на РБК Pro
Четыре главных вопроса при сокращении численности штата Создатель ненавистного теста CAPTCHA: слушать пользователя — худший совет Будущее за магазинами для бедных — гуру ретейла Пол Фоли Три мифа об импорте в Россию
Автор
Анастасия Батманова
импорт электроэнергии «Укрэнерго» Владимир Зеленский
Материалы по теме
Чубайс назвал успех, провал и риск России в электроэнергетике
Экономика
Эстония, Латвия и Литва договорились не покупать электроэнергию у Минска
Политика
Путин поручил актуализировать схему размещения объектов электроэнергетики
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter