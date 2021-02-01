Объем поставок составляет около 200 МВт·ч, в начале января на Украину также был возобновлен импорт электричества из Белоруссии

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Украина возобновила импорт электроэнергии из России, свидетельствуют данные на сайте компании-оператора энергосистемы «Укрэнерго».

Объем поставок сейчас составляет около 200 МВт·ч, следует из опубликованной компанией инфографики.

В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон «О рынке электрической энергии», запретив импорт электричества из России на договорной основе. Он отметил, что запрет может быть снят «во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины». Глава российского Минэнерго Александр Новак назвал решение Киева неконструктивным, так как оно «не добавляет оптимизма» населению и бизнесу.

Тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что к 2023 году украинская энергосистема должна присоединиться к европейской сети, для чего ее нужно будет отключить от российской и белорусской.