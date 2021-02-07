На Украине произошла аварийная остановка двух энергоблоков

На Украине в Винницкой и Львовской областях произошло аварийное отключение энергоблоков. Об этом сообщил в Telegram депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

«Сегодня было аварийно остановлено еще два энергоблока, оба на электростанциях группы компаний ДТЭК», — написал Герус.

По данным политика, аварийная остановка блока № 2 Ладыжинской ТЭС произошла в 00:52 (1:52 по мск). Причиной стал шум в топке котла. В 04:58 (05:58) из-за неисправности автомата безопасности был остановлен блок № 5 Добротворской ТЭС.

Депутат отметил, что остановки энергоблоков существенно усложняют работу энергосистемы страны.«Тем не менее системный оператор «Укрэнерго» балансирует ситуацию за счет других источников, для всех потребителей осуществляется стабильная и бесперебойная подача электроэнергии», — добавил он.