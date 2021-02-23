Киев назвал условия для отказа от электроэнергии из России

Теплоэлектроцентраль № 5 в Харькове, Украина (Фото: РИА Новости)

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко считает, что стране не придется импортировать электроэнергию из России и Белоруссии на отопительный сезон 2021/2022 при выполнении некоторых условий. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает агентство «Українські Новини».

В первую очередь нужно своевременно провести ремонт как на тепловых электростанциях, так и на атомных.

«Чтобы зимой большая часть этих блоков работали, а не как сейчас», — отметил Витренко.

Еще одним шагом должно стать подключение Украины к европейской энергосистеме не позднее 2023 года, что позволит отказаться от поставок из России и Белоруссии.

В феврале компания «Укрэнерго» сообщала, что в прошлом месяце импорт электроэнергии превысил экспорт в 5,2 раза, составив 268,3 млн кВт-ч.