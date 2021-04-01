В Роспотребнадзоре назвали число заражений британским штаммом COVID-19

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В России зафиксировали 78 случаев заражения британским штаммом коронавируса. Об этом сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, передает «РИА Новости».

«Промежуточные итоги мониторинга SARS-CoV-2: всего поступило образцов — 9207, число образцов британского штамма — 78», — сказал Акимкин.

Также, по его данным, было зафиксировано пять случаев южноафриканского штамма коронавируса, однако случаев заражения бразильским штаммом не было.

Ранее, 25 марта, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России нет массового распространения британского, южноафриканского, а также других иностранных штаммом коронавируса. Также глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России фиксируются единичные случаи завоза новых штаммов коронавируса.