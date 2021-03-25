Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на расширенном заседании итоговой коллегии Роспотребнадзора.

«Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Нам удалось избежать взрывного роста числа больных, снизить нагрузку на медицинские организации», — сказал Мишустин.

По его словам, Россия прошла самый сложный период, «не останавливая полностью экономику и социальную жизнь». При этом премьер отметил, что окончательно распространение COVID-19 прекратится только тогда, когда будет выработан коллективный иммунитет к инфекции.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова на этом заседании сообщила, что в России нет массового распространения «британского», «южноафриканского», а также других зарубежных штаммов коронавируса, передает «РИА Новости».