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Ученые сообщили о новом штамме коронавируса из Израиля

Большая часть образцов нового штамма была получена в Израиле, меньшая — в Палестине и Великобритании. Всего вирус-мутант выявили у 181 человека, он не обладает большей устойчивостью к вакцине, сообщили ученые
Фото: Majdi Mohammed / AP
Фото: Majdi Mohammed / AP

Эксперты израильского Минздрава и медики обнаружили новый штамм коронавируса, который возник на территории страны, результаты исследований были опубликованы на сайте medRxiv.

70% полученных образцов новой мутации, получившей обозначение Р681Н, были получены из Израиля, остальное — из Палестины и Великобритании. Всего с ноября 2020 года по январь 2021 года выявлен 181 человек, заразившийся новым вариантом.

Образцы Р681Н были выявлены в сточных водах в девяти регионах Израиля. Пробы были взяты с августа 2020 года по январь 2021 года, а следы мутировавшего вируса в первый раз были обнаружены в них в октябре.

Новый штамм не обладает большей устойчивостью к вакцинам, чем оригинальный вариант и, предположительно, не вызывает более тяжелое течение болезни, считают эксперты. Они пока не обнаружили влияния новой мутации на частоту заражений и госпитализаций, но продолжают наблюдать за ее распространением.

В Чехии выявили новый штамм коронавируса
Общество
Фото:Hendrik Schmidt / Global Look Press

Комментируя появление очередного штамма, вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский напомнил, что мутации появляются достаточно часто. «Этот штамм несет, судя по названию, точечную мутацию в белке шипа. Это не могло повлиять на нейтрализацию вируса вакцинными антителами из-за слишком малого изменение белка шипа. Является ли новый штамм более заразным, данных нет. Исключить нельзя, надо проверять», — прокомментировал он РБК.

По мнению ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессора вирусологии Александра Чепурнова, мутации, подобные израильской, как правило, не приводят к появлению варианта вируса, который бы уклонялся от иммунного ответа организма. Он также напомнил о важности вакцинации, так как организм с ослабленным иммунитетом является «полигоном для вирусов». Чепурнов пояснил, что у таких людей под влиянием антител, которых недостаточно для подавления инфекции, возбудитель может продолжить мутировать, а это грозит появлением варианта вируса, уклоняющегося от вакцины. «Это все — напряженные моменты, которые нужно преодолевать вакцинацией. И все-таки быть готовым к тому, что придется разрабатывать новые вакцины», — заключил он.

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В Израиле ослабили ограничения для прошедших вакцинацию граждан
Общество
Фото:Ariel Schalit / AP

По данным трекера Bloomberg, Израиль опережает остальные страны по темпам вакцинации. К 28 марта в стране были привиты 52% населения. Для этих людей в стране предусмотрены послабления карантина, в частности они смогут посещать торговые центры, отели, фитнес-клубы и культурные площадки.

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Источник: JHU
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Авторы
Мария Лисицына, Роман Кирьянов
коронавирус новый штамм коронавируса Израиль
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