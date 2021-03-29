Ученые сообщили о новом штамме коронавируса из Израиля

Большая часть образцов нового штамма была получена в Израиле, меньшая — в Палестине и Великобритании. Всего вирус-мутант выявили у 181 человека, он не обладает большей устойчивостью к вакцине, сообщили ученые

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Эксперты израильского Минздрава и медики обнаружили новый штамм коронавируса, который возник на территории страны, результаты исследований были опубликованы на сайте medRxiv.

70% полученных образцов новой мутации, получившей обозначение Р681Н, были получены из Израиля, остальное — из Палестины и Великобритании. Всего с ноября 2020 года по январь 2021 года выявлен 181 человек, заразившийся новым вариантом.

Образцы Р681Н были выявлены в сточных водах в девяти регионах Израиля. Пробы были взяты с августа 2020 года по январь 2021 года, а следы мутировавшего вируса в первый раз были обнаружены в них в октябре.

Новый штамм не обладает большей устойчивостью к вакцинам, чем оригинальный вариант и, предположительно, не вызывает более тяжелое течение болезни, считают эксперты. Они пока не обнаружили влияния новой мутации на частоту заражений и госпитализаций, но продолжают наблюдать за ее распространением.