Ученые сообщили о новом штамме коронавируса из Израиля
Эксперты израильского Минздрава и медики обнаружили новый штамм коронавируса, который возник на территории страны, результаты исследований были опубликованы на сайте medRxiv.
70% полученных образцов новой мутации, получившей обозначение Р681Н, были получены из Израиля, остальное — из Палестины и Великобритании. Всего с ноября 2020 года по январь 2021 года выявлен 181 человек, заразившийся новым вариантом.
Образцы Р681Н были выявлены в сточных водах в девяти регионах Израиля. Пробы были взяты с августа 2020 года по январь 2021 года, а следы мутировавшего вируса в первый раз были обнаружены в них в октябре.
Новый штамм не обладает большей устойчивостью к вакцинам, чем оригинальный вариант и, предположительно, не вызывает более тяжелое течение болезни, считают эксперты. Они пока не обнаружили влияния новой мутации на частоту заражений и госпитализаций, но продолжают наблюдать за ее распространением.