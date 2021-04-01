Посольство России сообщило о закрытии в КНДР посольств 12 стран

Дипломатические представительства 12 государств на территории КНДР временно прекратили свою работу, а иностранный персонал организаций покинул страну из-за сложной обстановки в республике. Об этом сообщило посольство России в КНДР.

«Уже повешены замки на воротах представительств Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции, уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций», — говорится в сообщении посольства.

Как отметили в российской дипмиссии, покинувших Пхеньян дипломатов «можно понять». «Далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем», — сообщает российское представительство.

Всего, по информации посольства России, страну покинули 38 иностранных граждан, а в стране осталось всего 290 иностранцев. Свои государства остались представлять лишь 9 послов и четыре временных поверенных в делах, а персонал большинства еще функционирующих в КНДР посольств сокращен до минимума.

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