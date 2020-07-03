Ким Чен Ын объяснил отсутствие коронавируса в Северной Корее

Северной Корее удалось не допустить проникновения коронавирусной инфекции на территорию страны благодаря слаженности народа и действиям ЦК Трудовой партии. Об этом заявил председатель партии Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

2 июня Ким Чен Ын принял участие в расширенном заседании политбюро ЦК Трудовой партии КНДР, во время которого отметил «дальновидность руководящей способности ЦК партии и высокую сознательную слаженность всего народа», что привела к нераспространению COVID-19 в КНДР.

Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын проанализировал противоэпидемиологическую работу в стране за последние полгода и заявил, что «несмотря на мировой кризис в области здравоохранения, Северная Корея полностью преградила проникновение вируса на свою территорию».

По официальным данным северокорейских властей, в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом в марте южнокорейское издание JoongAng Ilbo, ссылаясь на анонимный источник, писало, что в КНДР выявили первый случай COVID-19.