В ООН заявили о нехватке продовольствия у 10 млн жителей КНДР

В ООН заявили о нехватке продовольствия у 10 млн жителей КНДР

В ООН заявили, что в КНДР из-за неурожая сократили продовольственные пайки до рекордно низкого уровня. Об этом сообщается на сайте организации.

«В ходе оценки было установлено, что государственная система распределения, на которую опирается значительная часть населения, была вынуждена сократить пайки до самого низкого уровня за это время года», — говорится в сообщении.

Исследование положения в Северной Корее проводили Всемирная продовольственная программа (ВПП) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) в апреле.

К неурожаю привели засуха и наводнения. В ООН отметили, что он стал худшим за последние 10 лет. По данным исследования, в КНДР около 10 млн жителей страдают от нехватки продовольствия. В организации добавили, что это означает, что у них не хватает еды до следующего урожая.