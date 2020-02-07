Южнокорейская газета сообщила о первом случае коронавируса в КНДР

Фото: Liu Xiao / Global Look Press

Первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали в КНДР, сообщает южнокорейское издание JoongAng Ilbo со ссылкой на анонимный источник.

По данным собеседника издания, в Северной Корее проверяют на инфекцию всех, кто возвращается из-за границы. В ходе такой проверки коронавирус выявили у жительницы Пхеньяна, недавно приехавшей из Китая. Пока не известно, в какой именно день был зафиксирован этот случай заболевания, однако еще в воскресенье власти КНДР сообщали, что в стране нет зараженных, передает JoongAng Ilbo.

Официально Пхеньян не сообщал о выявленных случаях заболевания коронавирусом.

По данным ВОЗ, новым типом коронавируса в мире заражены 28 276 человек (из них 28 060 — в Китае). При этом власти КНР сообщают о 31 161 случае заболевания внутри страны.