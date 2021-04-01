В Тбилиси прошла акция протеста из-за визита Познера

Протестующие считают, что журналист не должен был быть допущен в страну из-за его позиции по ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Сам Познер заявил, что приехал в Тбилиси, чтобы отметить день рождения, а «не говорить о политике»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Тбилиси начались акция протеста рядом со зданием гостиницы Vinotel Boutique Hotel, где остановился российский журналист Владимир Познер. Об этом сообщает грузинский портал Agenda.ge.

У отеля произошли столкновения протестующих с полицией, передает «Рустави-2», здание забросали яйцами. Познер покинул отель через оцепление полиции. По данным телеканала, он и его сопровождающие перебрались в отель Rooms, но там уже также собрались митингующие, начали забрасывать здание яйцами и пытаются ворваться в отель. Как пишет Interpress, некоторые активисты заявили, что будут ночевать в отеле и планируют продолжить протест утром.

По данным Netgazeti.ge, Познер прибыл в грузинскую столицу, чтобы отпраздновать свой день рождения. «Я уже третий год отмечаю свой день рождения в Тбилиси. Я приехал не говорить о политике, а отметить свой день рождения», — сказал Познер журналистам (цитата по «Новости Грузии»).

Ряд политиков, например депутат парламента Елена Хоштария и член партии «Лело для Грузии» Григол Гегелия заявили, что визит журналиста в страну недопустим из-за его позиции по ситуации в Абхазии и Южной Осетии. В частности, Познер ранее заявлял, что жители Абхазии не хотели быть частью Грузии. «И хотя это, конечно, не научное исследование, но такое у меня было ощущение, что вообще абхазцы не особенно хотели быть частью Грузии», — сказал он в 2017 году.

Владимир Познер сообщил «РИА Новости», что находится в безопасности. По его словам, из Тбилиси он собирался возвращаться 3 апреля. «Но на сегодняшний день я не знаю, когда мы улетим, может быть и раньше», — уточнил Познер.