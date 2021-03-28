Саакашвили предложил властям Грузии разрешить ему приехать на сутки

Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили предложил грузинским властям пустить его в страну на сутки в качестве «следственного эксперимента». Об этом он сказал в эфире телеканала TV Pirveli.

«Пускай пустят меня в страну, в течение 24 часов пусть пустят меня на улицу, клянусь, я буду без охраны. Дадим народу возможность свободно выразить мнение» — заявил Саакашвили.

По его мнению, как только он ступит на родную землю, «станет ясно, что их [действующих властей] поддержка составляет 5%», тогда как его поддерживают 70–75%.

Саакашвили руководил Грузией с 2004 по 2013 год. На родине против него было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о превышении полномочий и растрате. С 2014 года бывший президент находился на Украине, где какое-то время возглавлял Одесскую область. В мае 2015 года Саакашвили получил украинское гражданство по указу президента Петра Порошенко. Однако в 2017 году из-за конфликта с Порошенко он лишился гражданства Украины, после чего уехал из страны. В 2019 году, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, Саакашвили вернулся на Украину и возглавил исполнительный комитет Национального совета реформ. Украинский лидер отменил решение Порошенко о лишении Саакашвили гражданства.