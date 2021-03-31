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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве назвали сроки поступления в оборот третьей вакцины от COVID

Третья вакцина от коронавируса может поступить в оборот уже в первую декаду апреля, после того, как завершится контроль качества. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Трансляцию вел телеканал «Россия-1».

По словам министра, вакцина сейчас находится на контроле качества.

«Поэтому завершается контроль качества, и она [вакцина] поступает в оборот. <...> Думаю, что в первую декаду апреля она уже появится», — сказал Мурашко. После этого ее смогут использовать медперсонал и население, пояснил министр.

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До этого премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что третья вакцина от коронавируса должна была поступить в оборот еще в феврале.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января. На тот момент были зарегистрированы два препарата от COVID-19 — «Спутник V» производства Центра им. Н.Ф. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор».

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В конце фервлая была одобрена третья вакцина от коронавируса -«КовиВак» производства Центра им. М.П. Чумакова. Создатели препарата отмечали, что он сделан не из отдельных антигенов COVID-19, а из цельного «убитого вируса».

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России зафиксированы 8 275 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших за весь период пандемии — более 4,5 млн человек. За последние сутки умерли 408 человек, а выздоровели 10 176. Общее число выздоровевших за пандемию составило 4,16 млн человек, умерших — 98,8 тыс.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус вакцина Ковивак Минздрав
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