В Минздраве назвали сроки поступления в оборот третьей вакцины от COVID

Третья вакцина от коронавируса может поступить в оборот уже в первую декаду апреля, после того, как завершится контроль качества. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Трансляцию вел телеканал «Россия-1».

По словам министра, вакцина сейчас находится на контроле качества.

«Поэтому завершается контроль качества, и она [вакцина] поступает в оборот. <...> Думаю, что в первую декаду апреля она уже появится», — сказал Мурашко. После этого ее смогут использовать медперсонал и население, пояснил министр.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что третья вакцина от коронавируса должна была поступить в оборот еще в феврале.