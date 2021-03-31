Путин ️предупредил о рисках подтопления для 1,5 млн россиян

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В зону возможного паводка могут попасть 1,5 млн жителей России. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на совещании с членами правительства, трансляцию вел «Россия 24»

«В зону возможного подтопления могут попасть до пяти тысяч населенных пунктов, это порядка 1,5 млн человек», — рассказал Путин.

По его словам, достаточно непростая обстановка по паводкам может сложиться в ряде регионов России, прежде всего, конечно, на Дальнем Востоке. Он отметил, что пожароопасный сезон уже фактически начался в 11 субъектах Российской Федерации. Путин также попросил главу МЧС Евгения Зиничева представить доклад о работе по противодействию паводкам и пожарам.

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