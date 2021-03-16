МЧС предупредило о мощном половодье в Подмосковье

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Этой весной реки Московской области могу разлиться особенно сильно. Об этом говорится на сайте регионального главка МЧС.

«Из-за обилия снега и затяжной весны половодье обещает быть небывало мощным и продолжительным», — отмечается в сообщении. Под угрозой могут оказаться 158 населенных пунктов в 30 городских округах.

Для контроля ситуации в Подмосковье создана специальная группа из 24 тыс. человек, у нее в наличии больше 6,5 тыс. единиц техники, в том числе авиационной. Специалисты ежедневно проверяют толщину льда на подмосковных водоемах, чтобы не пропустить начало весеннего ледохода (движение льдин по течению во время таяния, которое может привести к затоплению берегов). «Осуществляется весь спектр необходимых мероприятий, который позволит не допустить аварийных ситуаций», — констатировало МЧС.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РБК, что в этом году подтопление может коснуться как ряда подмосковных районов, так и самой столицы, пониженных участков набережной Москвы-реки (район Фили, подножье Воробьевых гор).