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МЧС предупредило о мощном половодье в Подмосковье

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Этой весной реки Московской области могу разлиться особенно сильно. Об этом говорится на сайте регионального главка МЧС.

«Из-за обилия снега и затяжной весны половодье обещает быть небывало мощным и продолжительным», — отмечается в сообщении. Под угрозой могут оказаться 158 населенных пунктов в 30 городских округах.

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Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Для контроля ситуации в Подмосковье создана специальная группа из 24 тыс. человек, у нее в наличии больше 6,5 тыс. единиц техники, в том числе авиационной. Специалисты ежедневно проверяют толщину льда на подмосковных водоемах, чтобы не пропустить начало весеннего ледохода (движение льдин по течению во время таяния, которое может привести к затоплению берегов). «Осуществляется весь спектр необходимых мероприятий, который позволит не допустить аварийных ситуаций», — констатировало МЧС.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РБК, что в этом году подтопление может коснуться как ряда подмосковных районов, так и самой столицы, пониженных участков набережной Москвы-реки (район Фили, подножье Воробьевых гор).

Синоптик рассказал об опасном погодном явлении под названием «дружная весна». Во время нее в регион приходят очень теплые воздушные массы с юга и юго-запада и одновременно идут обильные дожди, которые ускоряют таяние сугробов. «Если это длится четыре-шесть дней, то происходит интенсивное таяние снега, и эти внешние воды бегут, как по асфальту, прямо в русло реки, наступает серьезное половодье. Прогнозируется, что в этом году в ряде районов Подмосковья есть такая вероятность в 30–35%», — отметил собеседник РБК.

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Он добавил, что весеннее половодье угрожает домам, незаконно построенным на пойме. Так называется часть реки, которую обычно заливает весной. «В последние годы ведется очень много несанкционированного строительства. Дома, построенные на пойме, может затопить», — отметил глава Гидрометцентра.

Весной прошлого года в Московской области были подтопления из-за дождей. наиболее сложная ситуация сложилась в Наро-Фоминске, Дедовске, а также в поселке Нахабино и некоторых других населенных пунктах городского округа Красногорск. Подтопления зафиксировали также в Истре, Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде, Одинцово и Клину.

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