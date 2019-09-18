Власти Хабаровска оценили ущерб от паводка в 1 млрд руб.

Ущерб от паводка в Хабаровском крае, по предварительным оценкам, составил 990 млн руб. Об этом заявил губернатор региона Сергей Фургал на совещании по видеосвязи с президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

Фургал обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой оказать финансовую помощь региону.

Губернатор также сообщил, что по состоянию на 16 сентября в зоне подтопления находятся 93 населенных пункта. Пострадали 670 жилых домов, в которых проживает более 2 тыс. человек. Фургал заявил, что общий объем средств, направленных на ликвидацию последствий наводнения составляет 73 млн руб. При этом, при частичной утрате имущества жителям Хабаровского края планируется выплачивать до 50 тыс. руб., а при полной утрате — до 100 тыс. руб.

На всей территории Хабаровского края 5 августа ввели режим ЧС из-за паводка. Из-за подтопления взлетно-пасадочной полосы в регионе также закрыли аэропорт Комсомольска-на-Амуре.