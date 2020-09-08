В Хабаровске ввели режим ЧС из-за паводка на Амуре
Из-за прохождения паводка на Амуре в Хабаровске введен режим чрезвычайной ситуации. Постановление об этом подписал мэр города Сергей Кравчук, сообщается на сайте администрации краевой столицы.
«Ввести с 8 сентября 2020 года на территории города Хабаровска для органов управления и сил хабаровского городского звена территориальной подсистемы РСЧС режим чрезвычайной ситуации», — сказано в постановлении.
В документе сообщается, что это также связано с выпадением большого количества осадков в виде дождя и подъемом уровня воды в реках на территории города.