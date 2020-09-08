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В Хабаровске ввели режим ЧС из-за паводка на Амуре

Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Из-за прохождения паводка на Амуре в Хабаровске введен режим чрезвычайной ситуации. Постановление об этом подписал мэр города Сергей Кравчук, сообщается на сайте администрации краевой столицы.

«Ввести с 8 сентября 2020 года на территории города Хабаровска для органов управления и сил хабаровского городского звена территориальной подсистемы РСЧС режим чрезвычайной ситуации», — сказано в постановлении.

В документе сообщается, что это также связано с выпадением большого количества осадков в виде дождя и подъемом уровня воды в реках на территории города.

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Для защиты жителей города от ЧС утвержден комплекс мер, в частности, проведение постоянного усиленного мониторинга паводка, осуществление мероприятий по защите горожан и городских территорий от подтопления, а также организация работ по ликвидации ЧС.

В районе спортивной арены «Ерофей» начали устанавливать мощные насосы, которые будут откачивать стоки из хабаровской ливневой канализации в случае подтопления.

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Как сообщило Главное управление МЧС по Хабаровскому краю, на Нижнем Амуре продолжается подъем уровней воды. На реке Амур у Хабаровска уровень воды находится на неблагоприятной отметке и составляет 496 см. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды еще на 5–10 см. При этом уровень реки Амур в 450 см считается неблагоприятным явлением, а 600 см — опасным явлением.

По данным сайта «Новости Хабаровск», более 1,2 тыс. садовых и огородных участков оказались в зоне паводка, большинство из них расположены на островах Кабельном, Большом Уссурийском и Дачном.

Теги: Хабаровск, паводок, режим ЧС, Амур
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