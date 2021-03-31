Кремль заявил о сохраняющейся угрозе третьей волны COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Угроза третьей волны коронавируса в России сохраняется, а говорить о победе над инфекцией преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает «Интерфакс».

«Никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус. Нет, угроза тоже сохраняется», — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста о реальности третьей волны эпидемии.

В Кремле также полагают, что позитивная динамика по борьбе с коронавирусом может являться поводом для «осторожного оптимизма». В то же время, по его словам, правительственный штаб не ослабляет внимания к теме коронавируса, сохраняя целый набор ограничений.

В Минздраве ранее предупреждали о возможности возникновения третьей волны COVID-19 в России. Так, по словам замглавы ведомства Татьяны Семеновой, об этом говорят показатели уровня заболеваемости в стране. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в начале марта также отмечала, что новая волна COVID-19 неизбежна, если не брать в расчет вакцинацию. Ее выводы основывались на математических моделях.