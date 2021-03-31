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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль заявил о сохраняющейся угрозе третьей волны COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Угроза третьей волны коронавируса в России сохраняется, а говорить о победе над инфекцией преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает «Интерфакс».

«Никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус. Нет, угроза тоже сохраняется», — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста о реальности третьей волны эпидемии.

В Кремле также полагают, что позитивная динамика по борьбе с коронавирусом может являться поводом для «осторожного оптимизма». В то же время, по его словам, правительственный штаб не ослабляет внимания к теме коронавируса, сохраняя целый набор ограничений.

В Минздраве увидели возможность третьей волны COVID в России
Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

В Минздраве ранее предупреждали о возможности возникновения третьей волны COVID-19 в России. Так, по словам замглавы ведомства Татьяны Семеновой, об этом говорят показатели уровня заболеваемости в стране. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в начале марта также отмечала, что новая волна COVID-19 неизбежна, если не брать в расчет вакцинацию. Ее выводы основывались на математических моделях.

В конце марта глава Минздрава Михаил Мурашко сказал, что рассуждения о третьей волне заболеваемости «преждевременные», так как заболеваемость COVID-19 «снижается ежедневно».

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, суточный прирост числа заболевших в России составил 8275 человек, зарегистрировано более 4,5 млн случаев заражения, выздоровели 4,1 млн человек, умерли более 98,8 тыс.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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