«Время орхидей»: как бизнес и политики в Instagram встречали локдаун

Глава «Деловой России», президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов: «Очень непростое время сейчас переживает бизнес в России. Кто-то может считать принимаемые меры чрезмерными, а кто-то — недостаточными, лично меня возмущает истерика и паника. Не так страшна эпидемия, как реакция на нее. И прежде всего я говорю про тех, кто распространяет истерическую неофициальную информацию в целях безмозглого хайпа, кто пытается наживаться на дефицитных товарах и кто орет, что «мы все обречены». Я призываю и бизнес, и обычных людей быть социально ответственными и не поддаваться массовой истерии!»