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Пандемия коронавируса ,  
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«Время орхидей»: как бизнес и политики в Instagram встречали локдаун

Год назад из-за роста заболеваемости новым, малоизученным коронавирусом в России начались нерабочие дни. Объявленная Владимиром Путиным нерабочая неделя затем превратилась в месяц. В Москве 30 марта ввели режим самоизоляции — похожие ограничения действовали и в других городах России и мира. Как политики и бизнесмены встречали в своих Instagram пандемийную весну — в подборке РБК
Фото:cikrussia / Instagram
Фото: cikrussia / Instagram
Глава ЦИК Элла Памфилова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский: «Я уверен, у каждого из вас есть чем заняться и дома. Что-то отремонтировать, сделать уборку, разобрать старые вещи, да просто отдохнуть под телевизор или любимый фильм. Я вот, например, решил разобрать свои книги. У меня библиотека — 100 тыс. томов, но не на каждый было время. Сейчас такое время появилось, и я с удовольствием прочту несколько толстых книжек, которые долго откладывал»
Фото:sholban_karaool / Instagram
Фото: sholban_karaool / Instagram
Глава Тувы Шолбан Кара-оол: «Важно найти новое дыхание, сейчас самое важное — быть дома, не выходить в общественные места!»
Фото:pb_titov / Instagram
Фото: pb_titov / Instagram

Глава «Деловой России», президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов: «Очень непростое время сейчас переживает бизнес в России. Кто-то может считать принимаемые меры чрезмерными, а кто-то —  недостаточными, лично меня возмущает истерика и паника. Не так страшна эпидемия, как реакция на нее. И прежде всего я говорю про тех, кто распространяет истерическую неофициальную информацию в целях безмозглого хайпа, кто пытается наживаться на дефицитных товарах и кто орет, что «мы все обречены». Я призываю и бизнес, и обычных людей быть социально ответственными и не поддаваться массовой истерии!»

Фото:aaalikhanov / Instagram
Фото: aaalikhanov / Instagram
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Фото:nv_poklonskaya / Instagram
Фото: nv_poklonskaya / Instagram
Депутат Госдумы Наталья Поклонская: «Желаю всем нам здоровья и сил справиться с вызовом и испытанием нашего времени»
Фото:sokolov0101 / Instagram
Фото: sokolov0101 / Instagram
Директор филиала Sokolov в России Артем Соколов этим фото отметил три недели самоизоляции
Фото:moskalkova.official / Instagram
Фото: moskalkova.official / Instagram
Омбудсмен Татьяна Москалькова: «Сегодня многие соблюдают режим самоизоляции, что очень важно для всех нас. Это время можно использовать по-разному, но однозначно с пользой для себя! Наконец-то нашлось время для моих любимых орхидей. И, конечно, общение с близкими и родными... удаленно»
Фото:sansanychaleksandr / Instagram
Фото: sansanychaleksandr / Instagram
Глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи: «Кто-то же должен работать, кто, если не мы?»
Фото:batukhasikov / Instagram
Фото: batukhasikov / Instagram
Глава Калмыкии Бату Хасиков
Фото:brechalov / Instagram
Фото: brechalov / Instagram
Глава Удмуртии Александр Бречалов: «Пожалуй, к триатлону добавлю еще гиревой спорт. Тем более что им можно заниматься дома и в офисе!»
Фото:novikovarkadiy / Instagram
Фото: novikovarkadiy / Instagram
Ресторатор, основатель Novikov Group Аркадий Новиков: «Друзья! Так мало сейчас позитивных новостей, но они есть! <...> Китай закрыл свою последнюю больницу с коронавирусом в связи с маленьким количеством новых случаев. Врачи в Индии добились успеха в лечении коронавируса. <...> Ученые в Израиле, вероятно, скоро объявят о разработке коронавирусной вакцины. 3 пациента из Мэриленда с коронавирусом полностью выздоровели вернулись к повседневной жизни. Канадские ученые делают большие успехи в исследованиях COVID-19. <...> Так что — не все так плохо. Давайте заботиться и поддерживать друг друга. И замечать не только негатив»
Фото:dave_waiser / Instagram
Фото: dave_waiser / Instagram
Основатель Gett Дейв Вайсер: «Оставайтесь дома и... будьте продуктивны».
мультимедиа Локдаун коронавирус COVID-19 самоизоляция пандемия
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