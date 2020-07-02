МИД назвал неправомочным запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии

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Решение латвийских властей запретить вещание семи телеканалов RT МИД России считает неправомочными, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге. Видео опубликовано на официальной странице МИДа в Facebook.

«Надеемся, что эти возмутительные и неправомерные действия латвийская сторона предприняла лишь по причине некомпетентности органов, которые не сумели разобраться в том, что Дмитрий Киселев никак не связан и никогда не был связан с тем, о чем было сейчас заявлено», — сказала Захарова.

Такой шаг Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) Захарова объяснила попыткой Риги применить санкции в отношении гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, который находится под санкциями Евросоюза, посчитав его главой RT. Представитель МИДа отметила, что каналом руководит главред Маргарита Симоньян, которая не попала под санкции ЕС.

Ранее латвийский регулятор запретил вещание на территории страны семи телеканалов RT. Среди них оказались такие телеканалы, как RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV.