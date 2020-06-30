В Латвии запретили вещание семи телеканалов Russia Today

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Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) запретил вещание на территории страны семи телеканалов Russia Today (RT). Соответствующее заявление опубликовано на сайте совета.

В частности, запрет введен для следующих телеканалов: RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.

«Полученные нами доказательства очень серьезные, и мы призовем регуляторы всех государств ЕС последовать нашему примеру и запретить RT на своей территории», — говорится в заявлении председателя совета Ивара Аболиньша. По его словам, для вещания таких телеканалов нет места ни в Латвии, ни в Евросоюзе.

Решение на запрет вещания в Латвии совет обосновал тем, что данные телеканалы находятся под контролем генерального директора МИА «Россия Сегодня» Дмитрия Киселева, против которого Евросоюз ввел санкции. В заявлении добавляется, что решение совета вступает в силу с момента публикации и будет действовать до тех пор, пока Киселев не будет удален из списка санкций ЕС.

«Поздравляем спецслужбы и Нацсовет по СМИ Латвии с тем, что наконец-то смогут защитить все арабоязычное и испаноязычное население страны от «наиболее влиятельного российского пропагандистского канала» RT», — сообщили РБК в пресс-службе телеканала.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Дмитрий Киселев сообщил, что представители Латвии должны извиниться перед каналом и отменить введенные ограничения. Журналист сообщил, что не имеет никакого отношения к телеканалу RT.

«Это говорит об уровне глупости и компетентности в сочетании с русофобией тех людей, которые в Латвии принимают подобные решения. Известно, что к группе RT я не имею никакого отношения, вообще никакого», — сказал Киселев.

Журналист напомнил, что телеканал в свое время был учрежден агентством «РИА Новости» в качестве автономной некоммерческой организации еще задолго до того, как он возглавил агентство. На сегодняшний день телеканал и агентство — это две разные организации, добавил Киселев.

«Сегодня это разные организации: мы (МИА «Россия Сегодня». — РБК) — ФГУП (Федеральное государственное унитарное предприятие), а RT — это автономная некоммерческая организация, которая не имеет к нам никакого отношения. Там свой руководитель — Маргарита Симоньян, а у нее нет никаких санкций. Поэтому я всех приветствую, ну поржали. Я считаю, что латышам стоит извиниться перед RT и вернуть канал в эфир», — добавил Киселев.

Он также сообщил о том, что в Латвии был лишен аккредитации местный корреспондентский пункт ВГТРК. При этом Киселев отметил, что не имеет к нему никакого отношения, за исключением того, что является приглашенным ведущим и не находится в штате. Решение о закрытии корпункта Киселев назвал глупостью.