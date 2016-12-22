В США канал RT исключили из двух сетей вещания

Телеканал RT исключен из двух сетей вещания в США: Spectrum и Comcast Chicago. Об этом сообщается на сайте российского вещателя.

Spectrum, который входит в Charter Communications, с 1 сентября отказался продлевать договор на вещание RT. В компании отметили, что считают нецелесообразным предоставлять услуги распространения телесигнала, когда развиты трансляции через интернет.



Заместитель главного редактора RT Анна Белкина заявила, что российскому телеканалу не удалось подтвердить через свои источники изменение стратегии Charter Communications. По ее словам, ранее компания не расторгала контракты по этой причине. «Совершенно очевидно, что в отношении RT продолжают применять дискриминационные меры, которые серьезно осложняют нашу работу», — заявила она.



В Comcast Chicago сообщили, что решили больше не работать с RT по закону о полномочиях в области национальной обороны США. Поправка Джона Маккейна позволяют компаниям без объяснения причины отказываться транслировать контент, который находится под контролем или финансируется российским правительством.

В сентябре 2017 года Минюст США потребовал от вещательной компании, которая обслуживала RT, зарегистрироваться как иноагент. RT America выполнила это требование, однако в ноябре 2017 года журналисты RT были лишены аккредитации в конгрессе.

В ответ Россия приняла закон, признающий иностранными агентами СМИ, которые получают финансирование из-за рубежа. В этот список попали такие компании, как «Голос Америки», РСЕ/РС («Радио Свобода»), «Фактограф», «Кавказ. Реалии» и «Крым. Реалии».

В марте 2018 года RT перестал вещать в Вашингтоне. Это было связано с тем, что распространители сигналов канала — WNVT и WNVC — прекратили вещание.