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Конгресс США лишил журналистов RT аккредитации
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Конгресс США лишил журналистов RT аккредитации
Политика, 02:27
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Конгресс США лишил журналистов RT аккредитации

Галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса США лишила RT аккредитации из-за статуса иностранного агента российского телеканала. Об этом сообщается на сайте RT.

Лишение аккредитации «вступает в силу немедленно».

В середине ноября главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о регистрации американского подразделения телеканала в качестве иностранного агента в США, о чем ранее ходатайствовал Минюст страны.

Власти США потребовали от телеканала регистрации в качестве иноагента еще в сентябре. Согласно американскому законодательству, регистрироваться в реестре иноагентов должны те компании, которые работают на территории США в интересах других государств. В начале 2017 года спецслужбы страны выпустили доклад, в которых обвинили Москву во вмешательстве в президентские выборы; одним из инструментов такой кампании Вашингтон назвал и СМИ (RT и агентство Sputnik).

В ответ российские законодатели предложили разработать зеркальные меры, и уже 25 ноября президент Владимир Путин подписал закон, который делает возможным признать СМИ «иностранным агентом». Главным критерием для применения нового закона — наличие иностранного финансирования. Теперь под действие закона могут попасть «Голос Америки», «Радио Свобода» и другие СМИ, спонсируемые США.

Теги: США , пропаганда , RT , аккредитация
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