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Samsung начала загружать неудаляемые сервисы «Яндекса» на смартфоны

Фото: AFLO / Global Look Press
Фото: AFLO / Global Look Press

Пользователи мобильных устройств компании Samsung после обновления операционной системы обратили внимание на появление у них в телефонах приложений «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты», которые нельзя удалить, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно позиции ФАС, закон о защите прав потребителей не устанавливает обязанности производителя устройств обеспечить возможность полного удаления предварительно установленных приложений. В то же время «дорожная карта» по развитию конкуренции предусматривает мероприятие по обеспечению «удаляемости приложений по желанию пользователя», сообщило антимонопольное ведомство. «Ответственным исполнителем» «дорожный карты» ФАС назвала Минцифры. РБК направил запрос в Минцифры.

Ранее кабмин утвердил постановление, согласно которому на все произведенные после 1 января и продаваемые в России смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 отечественных приложений. В пресс-службе Минцифры газете сообщили, что отдельные производители могли начать установку и раньше.

В Samsung сообщили «Коммерсантъ», что закон не подразумевает изменений для устройств, уже находящихся в использовании, но из-за технических особенностей системное программное обеспечение обновится для всего модельного ряда телефонов компании. По словам представителя корпорации, большинство из предустановленных приложений можно будет удалить, а для остальных появится возможность убрать иконку с экрана устройства.

В «Яндексе» рассказали «Коммерсанту», что каждый производитель способен самостоятельно выбирать способ предустановки, и механизм удаления их приложений, а у самих разработчиков приложений нет возможности влиять на то, какой вариант будет использован компанией.

Минцифры уточнило порядок установки российских поисковиков на гаджеты
Технологии и медиа
Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press

Закон об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на гаджеты подписал президент Владимир Путин еще в декабре 2019 года. Он должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса дату перенесли на 1 января, а затем и на 1 апреля 2021 года.

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23 ноября прошлого года правительство утвердило правила обязательной предустановки российского софта на электронные устройства.

В декабре 2020 года Минцифры выбрало сервисы, которые будут претендовать на обязательную предустановку. В числе таких программ — приложения «Яндекса», «Госуслуги», платежная система «Мир», «Кинопоиск HD» и другие. Роскомнадзор ранее сообщал, что в список этих приложений вошли программы, ориентированные на российскую аудиторию и с посещаемостью более 100 тыс. пользователей.

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