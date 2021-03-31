Samsung начала загружать неудаляемые сервисы «Яндекса» на смартфоны

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Пользователи мобильных устройств компании Samsung после обновления операционной системы обратили внимание на появление у них в телефонах приложений «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты», которые нельзя удалить, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно позиции ФАС, закон о защите прав потребителей не устанавливает обязанности производителя устройств обеспечить возможность полного удаления предварительно установленных приложений. В то же время «дорожная карта» по развитию конкуренции предусматривает мероприятие по обеспечению «удаляемости приложений по желанию пользователя», сообщило антимонопольное ведомство. «Ответственным исполнителем» «дорожный карты» ФАС назвала Минцифры. РБК направил запрос в Минцифры.

Ранее кабмин утвердил постановление, согласно которому на все произведенные после 1 января и продаваемые в России смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 отечественных приложений. В пресс-службе Минцифры газете сообщили, что отдельные производители могли начать установку и раньше.

В Samsung сообщили «Коммерсантъ», что закон не подразумевает изменений для устройств, уже находящихся в использовании, но из-за технических особенностей системное программное обеспечение обновится для всего модельного ряда телефонов компании. По словам представителя корпорации, большинство из предустановленных приложений можно будет удалить, а для остальных появится возможность убрать иконку с экрана устройства.

В «Яндексе» рассказали «Коммерсанту», что каждый производитель способен самостоятельно выбирать способ предустановки, и механизм удаления их приложений, а у самих разработчиков приложений нет возможности влиять на то, какой вариант будет использован компанией.