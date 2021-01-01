Минцфиры выбрало приложения для предустановки на гаджеты в России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сформировало список приложений, которые будут рекомендованы для предустановки на электронные устройства, предназначенные для продажи в России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Предустановка ПО — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежным программным обеспечением», — поясняется в сообщении.

В ведомстве рассказали, что всего получили около 100 заявок от желающих войти в перечень приложений для предустановки. Среди браузеров, поисковых и навигационных систем, а также облачных сервисов лидируют продукты «Яндекса», среди социальных сетей — «ВКонтакте» и «Одноклассники», в категории «электронная почта» — Mail.ru Grou, в разделе офисного ПО — «Мой офис». Кроме того, в список рекомендаций были предложены «Госуслуги» и платежная система «Мир».

По данным министерства, после утверждения правительством отобранные программы будут устанавливаться на смартфонах, планшетах, ноутбуках, телевизорах с функцией Smart TV и других устройствах.