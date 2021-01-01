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Технологии и медиа ,  
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Минцфиры выбрало приложения для предустановки на гаджеты в России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сформировало список приложений, которые будут рекомендованы для предустановки на электронные устройства, предназначенные для продажи в России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Предустановка ПО — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежным программным обеспечением», — поясняется в сообщении.

Роскомнадзор назвал сервисы для предустановки на смартфоны и Smart TV
Технологии и медиа
Фото:Justin Lane / EPA / ТАСС

В ведомстве рассказали, что всего получили около 100 заявок от желающих войти в перечень приложений для предустановки. Среди браузеров, поисковых и навигационных систем, а также облачных сервисов лидируют продукты «Яндекса», среди социальных сетей — «ВКонтакте» и «Одноклассники», в категории «электронная почта» — Mail.ru Grou, в разделе офисного ПО — «Мой офис». Кроме того, в список рекомендаций были предложены «Госуслуги» и платежная система «Мир».

По данным министерства, после утверждения правительством отобранные программы будут устанавливаться на смартфонах, планшетах, ноутбуках, телевизорах с функцией Smart TV и других устройствах.

Власти обязали устанавливать 16 видов российских приложений на смартфоны
Технологии и медиа
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Ранее, 2 декабря, Роскомнадзор назвал сервисы, которые могут претендовать на обязательную предустановку. В список вошли программы, ориентированные на российскую аудиторию и с посещаемостью более 100 тыс. пользователей. Среди них были выделены ivi, Megogo, More.tv, Okko, Premier, «Амедиатека», «Кинопоиск», «Матч ТВ» и другие.

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Поправки о предустановке российских программ на ввозимые в страну гаджеты были приняты в декабре прошлого года. Они должны были вступить в силу в июле 2020 года, однако из-за пандемии эту дату перенести на 1 января 2021 года.

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Роскомнадзор назвал сервисы для предустановки на смартфоны и Smart TV
Технологии и медиа
Власти обязали устанавливать 16 видов российских приложений на смартфоны
Технологии и медиа
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