Минцифры уточнило порядок установки российских поисковиков на гаджеты
Министерство цифрового развития России разъяснило порядок для работы установленных программ на различных устройствах, произведенных после 1 июля 2021 года. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое есть у РБК.
В Минцифры сообщили, что при первой активации устройства или при первом заходе в браузер у пользователей будет окно выбора, в котором они смогут выбрать понравившуюся им поисковую систему (среди них обязательно будет и российская).
«Естественно, у пользователя будет возможность в любое время свой выбор изменить», — объяснил замглавы Минцифры России Максим Паршин.
Сейчас похожим образом построена работа на аппаратах под управлением Google Android, где с 2017 года у пользователей есть возможность выбрать один из предложенных поисковиков. В соответствии с поправками в законодательство в этом году предварительно установленные российские программы (в том числе приложения Mail.ru Group, «Яндекса», а также «Госуслуги» и платежную систему «Мир») нужно будет на все смартфоны, планшеты, ноутбуки и персональные компьютеры. «Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами», - заявили в Минцифры.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник утверждала, что в Минцифры намерены изменить закон и обязать производителей телефонов и планшетов обеспечить использование в них отечественных поисковых систем по умолчанию. Утверждалось, что речь в этом случае в первую очередь шла о поддержке «Яндекса». В самой компании при этом заявили, что «каждый человек должен иметь возможность свободного выбора».