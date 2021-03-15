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Технологии и медиа ,  
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Минцифры уточнило порядок установки российских поисковиков на гаджеты

В ведомстве уверяют, что пользователям предоставят выбор между несколькими системами. Похожим образом это работает на устройствах под управлением Google Android

Министерство цифрового развития России разъяснило порядок для работы установленных программ на различных устройствах, произведенных после 1 июля 2021 года. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое есть у РБК.

В Минцифры сообщили, что при первой активации устройства или при первом заходе в браузер у пользователей будет окно выбора, в котором они смогут выбрать понравившуюся им поисковую систему (среди них обязательно будет и российская).

«Естественно, у пользователя будет возможность в любое время свой выбор изменить», — объяснил замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Минцифры предложило уточнить порядок включения программ в реестр ПО
Общество
Фото:Василий Кузьмиченок / ТАСС

Сейчас похожим образом построена работа на аппаратах под управлением Google Android, где с 2017 года у пользователей есть возможность выбрать один из предложенных поисковиков. В соответствии с поправками в законодательство в этом году предварительно установленные российские программы (в том числе приложения Mail.ru Group, «Яндекса», а также «Госуслуги» и платежную систему «Мир») нужно будет на все смартфоны, планшеты, ноутбуки и персональные компьютеры. «Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами», - заявили в Минцифры.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник утверждала, что в Минцифры намерены изменить закон и обязать производителей телефонов и планшетов обеспечить использование в них отечественных поисковых систем по умолчанию. Утверждалось, что речь в этом случае в первую очередь шла о поддержке «Яндекса». В самой компании при этом заявили, что «каждый человек должен иметь возможность свободного выбора».

Автор
Артем Филипенок
Android Яндекс
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