Дума повторно перенесла сроки предустановки российского ПО на гаджеты

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который откладывает до 1 апреля вступления в силу норм об обязательной предустановке российского программного обеспечения (ПО) на импортируемые в страну гаджеты. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Первоначально закон об обязательной предустановке российских приложений на устройства должен был вступить в силу с 1 июля. Однако весной из-за пандемии коронавируса сроки сдвинули на 1 января 2021 года.

Согласно закону, на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV перед продажей должен быть установлен российский софт.

Поправки о предустановке российского ПО были приняты в декабре 2019 года. Предполагалось, что требования к предустановке будут вводиться постепенно, но в марте Федеральная антимонопольная служба (ФАС) расширила перечень российских программ, которые необходимо устанавливать на смартфоны, компьютеры, планшеты и Smart TV, и отказалась от поэтапного введения требований. В документе говорилось, что к 1 июля 2020 года на смартфонах должно быть предустановлено 13 российских программ, на компьютерах — 10, а на Smart TV — три.