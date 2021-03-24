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YouTube ограничил доступ к интервью со «скопинским маньяком»

Фото: Thea Jaeger / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Thea Jaeger / imagebroker.com / Global Look Press

YouTube ограничил доступ к интервью телеведущей Ксении Собчак со «скопинским маньяком» Виктором Моховым, который отбыл наказание за похищение и изнасилование двух девушек.

«Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей», — предупреждает видеохостинг. Чтобы посмотреть видео пользователю необходимо войти в аккаунт, чтобы подтвердить, что он совершеннолетний.

РБК направил запрос в YouTube.

Мохов был освобожден из колонии в начале марта после 17-летнего заключения. В 2000 году он похитил в Скопине двух девушек — 14-летнюю Екатерину М. и 17-летнюю Елену С. Он три с половиной года года держал их в подвале, избивал и насиловал.

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Кадр из интервью

Позднее, 22 марта, Собчак выпустила на своем YouTube-канале интервью с Моховым. В нем он заявил, что ему нужно опять «заняться» одной из своих жертв — Еленой С.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина потребовала от Генпрокуратуры проверить высказывания Мохова.

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить слова Мохова из интервью, которые могут свидетельствовать о подготовке нового преступления. Собчак назвала такое решение правильным.

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