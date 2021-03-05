«Скопинский маньяк» Мохов пришел отметиться в отдел полиции

Фото: Марина Круглякова / ТАСС

Виктор Мохов, более известный как «скопинский маньяк», вернулся в родной город Скопин Рязанской области. Утром 5 марта он прибыл в межмуниципальный отдел МВД «Скопинский». Об этом со ссылкой на источники сообщили издания «АиФ-Рязань» и 62ИНФО.

По информации источников, Мохов пришел в отделение полиции, чтобы встать на учет. Следующие шесть лет он обязан отмечаться дважды в месяц.

Ранее, 3 марта, Мохов вышел из колонии после 17 лет заключения. Сообщалось, что он сел на поезд и направился в Скопин. Спустя сутки стало известно, что осужденный не вернулся домой в назначенный срок. Все это время возле его дома дежурили сотрудники полиции.

Позднее в гостинице «Верда» в Скопине РБК сообщили, что в ночь с 4 на 5 марта Мохов попытался заселиться в отель, однако получил отказ. Куда он направился дальше, сотрудникам гостиницы не известно.