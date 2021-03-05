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«Скопинский маньяк» Мохов пришел отметиться в отдел полиции

Фото: Марина Круглякова / ТАСС
Фото: Марина Круглякова / ТАСС

Виктор Мохов, более известный как «скопинский маньяк», вернулся в родной город Скопин Рязанской области. Утром 5 марта он прибыл в межмуниципальный отдел МВД «Скопинский». Об этом со ссылкой на источники сообщили издания «АиФ-Рязань» и 62ИНФО.

По информации источников, Мохов пришел в отделение полиции, чтобы встать на учет. Следующие шесть лет он обязан отмечаться дважды в месяц.

Ранее, 3 марта, Мохов вышел из колонии после 17 лет заключения. Сообщалось, что он сел на поезд и направился в Скопин. Спустя сутки стало известно, что осужденный не вернулся домой в назначенный срок. Все это время возле его дома дежурили сотрудники полиции.

Позднее в гостинице «Верда» в Скопине РБК сообщили, что в ночь с 4 на 5 марта Мохов попытался заселиться в отель, однако получил отказ. Куда он направился дальше, сотрудникам гостиницы не известно.

Из колонии спустя почти 17 лет вышел «скопинский маньяк» Виктор Мохов
Общество
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

«У нас ремонт в гостинице, поэтому у нас только два номера, а эти заняты все номера, а больше мы никуда не могли его заселить», — заявил представитель отеля.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, осужденного попросили покинуть здание со словами: «Виктор Мохов, вас селить не будем. Уходите!» После этого Мохов самостоятельно позвонил в полицию, так как ему негде было остановиться на ночлег, передавал канал. Правоохранители приехали и забрали мужчину в отделение.

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Мохова приговорили к 17 годам колонии в 2005-м. По данным следствия, в 2000 году он похитил 17-летнюю Елену и 14-летнюю Екатерину, затем запер девушек в заранее вырытом бункере на территории своего участка и держал там 3,5 года, систематически избивая и насилуя. За это время старшая, Елена, трижды была беременна и дважды рожала от Мохова детей. В 2004 году заложницы маньяка смогли попросить о помощи через девушку, которая снимала у него квартиру. После этого обеих освободили.

маньяк Рязанская область новости
Материалы по теме
Из колонии спустя почти 17 лет вышел «скопинский маньяк» Виктор Мохов
Общество
«Cкопинский маньяк» не вернулся в назначенный срок домой
Общество
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