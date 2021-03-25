Президент РАН связал темпы вакцинации в России с усталостью от пандемии

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Темпы вакцинации от коронавируса в России связаны с общей усталостью от пандемии, а не с недоверием к разработанным вакцинам. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Я уверен, не то чтобы это какое-то недоверие к ученым, а вот два момента — усталость, что все прошло, и зачем теперь вакцинироваться, когда закончился COVID-19? И такой русский «авось», а что меня-то это не коснется», — сказал Сергеев.

Академик привел в пример Израиль, где двумя компонентами вакцинировалось уже более 50% населения, в то время как в России всего 2-3%.

В конце февраля РБК после опроса региональных оперштабов и минздравов писал, что число получивших первую дозу вакцины составляет 3,23 млн или 2,2% населения. По данным Bloomberg на тот момент, в Израиле хотя бы одну дозу получили 46% населения, в Великобритании — 24%, в США — 12,6%, в Турции — 6,3%, в Швейцарии — 5,1%, во Франции — 3,7%, в Германии — 3,6%, в Испании — 3,5%, в Италии — 3,3%.