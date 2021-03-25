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Пандемия коронавируса ,  
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Президент РАН связал темпы вакцинации в России с усталостью от пандемии

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Темпы вакцинации от коронавируса в России связаны с общей усталостью от пандемии, а не с недоверием к разработанным вакцинам. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Я уверен, не то чтобы это какое-то недоверие к ученым, а вот два момента — усталость, что все прошло, и зачем теперь вакцинироваться, когда закончился COVID-19? И такой русский «авось», а что меня-то это не коснется», — сказал Сергеев.

Академик привел в пример Израиль, где двумя компонентами вакцинировалось уже более 50% населения, в то время как в России всего 2-3%.

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В конце февраля РБК после опроса региональных оперштабов и минздравов писал, что число получивших первую дозу вакцины составляет 3,23 млн или 2,2% населения. По данным Bloomberg на тот момент, в Израиле хотя бы одну дозу получили 46% населения, в Великобритании — 24%, в США — 12,6%, в Турции — 6,3%, в Швейцарии — 5,1%, во Франции — 3,7%, в Германии — 3,6%, в Испании — 3,5%, в Италии — 3,3%.

По данным на 6 марта, общее число вакцинировавшихся в России составило более 4,7 млн человек. 14 марта глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что в России прививки «Спутник V» получили около 7 млн человек.

Массовая вакцинация в России началась 18 января. В настоящее время в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра им. Гамалеи Минздрава, «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» Центра им. Чумакова РАН.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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